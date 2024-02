Prefeitura de Manaus inicia obra emergencial para fechar cratera na rua Pardal.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza intervenção emergencial na rua Pardal, na comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, zona Oeste, onde uma cratera se formou no meio da via, após a tubulação da rede de drenagem romper e comprometer o tráfego de veículos.

A Seminf identificou, nesta quarta-feira (7), ligações clandestinas de esgoto na galeria subterrânea de águas pluviais.

“ São estruturas implantadas de maneira irregular por alguns moradores, danificando os tubos das redes de drenagem e, além de ocasionar dano ao equipamento, provocam fuga de material, causando grandes crateras, comprometendo o fluxo de veículos e a segurança das pessoas”, explica o engenheiro e subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão.

Além da retirada da tubulação clandestina, a Seminf realiza a troca dos tubos danificados, por peças novas e mais modernas, para, posteriormente, realizar o reaterro da área e a aplicação da massa asfáltica, para devolver a trafegabilidade da via.

O serviço é realizado em caráter de urgência, dada a importância da via que é utilizada como acesso a uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Ligações clandestinas

As chamadas “ligações clandestinas” de dejetos vêm dos ralos e sanitários de casas e comércios. Quando conectadas às redes de drenagem de águas pluviais se transformam em um esgoto misto, gerando bactérias que liberam o gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio e acabam corroendo a estrutura do concreto, diminuindo a vida útil do equipamento.

Especialistas alertam sobre a prática, que gera prejuízos aos moradores. “A ligação clandestina de esgoto é realizada com a quebra do tubo de concreto e a instalação de canos de PVC e é exatamente neste tubo quebrado que há o rompimento futuro das galerias subterrâneas, porque as drenagens antigas não possuem a malha de ferro na tubulação, que hoje já têm”, explica o diretor de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Seminf, Emerson Costa.

Os distritos de obras atuam, diariamente, com obras emergenciais e programadas de implantação e recuperação de redes de drenagens profundas e superficiais, com implantação de meio-fio e sarjeta, além da recuperação asfáltica das vias.

