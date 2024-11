O Santos conquistou de forma antecipada o título da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (16), faltando ainda duas rodadas para o fim da competição. A confirmação veio após o empate por 1 a 1 entre Novorizontino e Paysandu, garantindo que o time da Vila Belmiro, com 68 pontos, não possa mais ser alcançado pelos adversários. Mirassol e Novorizontino ocupam a segunda e terceira posições, ambos com 64 pontos. A celebração do título foi discreta. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o clube tratou a conquista como um “renascimento”.

Na peça divulgada pelo clube, o rapper Edi Rock, do grupo Racionais MC’s e torcedor do Santos, narrou uma mensagem de reflexão e superação, lembrando o rebaixamento da equipe no ano passado, ocorrido em 6 de dezembro, e destacando o esforço para reescrever a história. “O título de hoje ainda não cicatriza as marcas daquele 6 de dezembro. Mas é um respiro de felicidade para quem sofreu injustamente nos últimos anos. É a emoção necessária para dar prosseguimento ao nosso mais importante renascimento”, diz o manifesto, embalado pela música Louco e Sonhador, de MC Neguinho do Kaxeta.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com o acesso à Série A garantido na última segunda-feira (11), a equipe comandada por Fábio Carille terá um clima de celebração no jogo deste domingo (17). O Santos enfrentará o CRB às 16h, na Vila Belmiro, ao lado da torcida. Na rodada final, o time encerrará sua campanha enfrentando o Sport, no Recife. A conquista marca o fim de um ano difícil e sinaliza um novo capítulo para o clube, que busca retomar sua trajetória de glórias na elite do futebol brasileiro.

Veja o vídeo publicado pelo Peixe

O Santos não é uma fênix. A fênix que é o Santos. #A10Voltou pic.twitter.com/P2APYF4iax — Santos FC (@SantosFC) November 16, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas