O Athletico-PR venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, na Ligga Arena, neste sábado (16), em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Furacão foi marcado por Cuello, em belo chute de fora, ainda no primeiro tempo. O resultado tira o Rubro-Negro da zona de rebaixamento, enquanto o Galo chega a cinco jogos sem vencer no Brasileirão.

O jogo registrou o maior público da Ligga Arena, casa do Furacão. Foram 40.935 torcedores no total, com renda de R$ 1.066.695,00. Com a vitória, o Athletico aumenta de 67,58% para 83,65% seu potencial de permanecer na Série A em 2025.

O Athletico pula para a 14ª posição, com 37 pontos, e fica fora da zona de rebaixamento pelo maior número de vitórias. O Atlético-MG é o 10º, com 42 pontos.

Os dois times voltam a jogar na quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. O Athletico recebe o Atlético-GO, às 16h30 (horário de Brasília), novamente na Ligga Arena. O Atlético-MG encara o líder Botafogo, às 21h30 (horário de Brasília), no Independência. O jogo será com portões fechados, por conta da punição do STJD pela confusão registrada na final da Copa do Brasil.

O post Athletico-PR vence Atlético-MG e sai da zona de rebaixamento apareceu primeiro em Portal Você Online.