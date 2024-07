Vila Nova e Santos entraram em campos nesta quinta-feira (18) em busca da liderança da Série B. O time da vila tinha vantagem de um ponto e era o atual líder da competição. Com o empate em 1 a 1, com gols que só saíram no segundo tempo da partida, o time paulista se manteve na primeira colocação com 29 pontos, seguido pelo time de Goiânia com 28, mas podem ser superados pelo América, caso os mineiros batam o Amazonas no sábado. Desde 1985 que o Vila Nova não disputa a elite nacional. Os dois times foram para o jogo embalados na Série B e com campanhas idênticas nos últimos cinco jogos, de quatro vitórias e um empate. O apresentado em campo, porém, foi um futebol pouco atrativo de ambos os lados, com pouca ambição, lentidão e melhor aos paulistas.

O começo da etapa final veio com uma lambança da defesa santista e outra defesa importante de Brazão. Jair e Gil espanaram na tentativa de corte, a bola foi para trás e Henrique Almeida bateu em cima do goleiro. Pela segunda vez no jogo os santistas iam entregando ao Vila Nova. Na primeira bola que conseguiu mandar na direção do gol até então, o Santos abriu o marcador. Após desvio de Serginho, Furch, também de cabeça, mandou entre as pernas do goleiro Dênis Júnior, desencantando após 14 partidas – não fazia desde a segunda rodada, dia 26 de abril, nos 2 a 0 sobre o Avaí em Florianópolis. O gol deixou os visitantes à vontade em campo e Otero quase ampliou.

Mesmo jogando 18 minutos com um a mais após a expulsão de Henrique Almeida no segundo tempo, o Santos não mostrou apetite para se lançar ao ataque e buscar os três pontos. Foi somente um chute com perigo, para fora, de João Schmidt, em demonstração que a igualdade estava de bom tamanho. Apesar do futebol pobre, o Santos aumentou sua invencibilidade, mas viu a defesa que vinha intacta ser vazada.

