O ex-goleiro da seleção espanhola Pepe Reina assinou um contrato para a próxima temporada com o Como, time recentemente promovido à Serie A e comandado por seu ex-companheiro de ‘La Roja’ Cesc Fàbregas, informou nesta quinta-feira (18) o clube italiano em um comunicado. O goleiro de 41 anos tem uma extensa carreira em que disputou diversos campeonatos europeus e com passagem por grandes clubes como Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique, Napoli, Milan e Lazio. Na temporada passada ele jogou pelo Villarreal, que não renovou seu contrato, encerrado em junho passado. No Como, ele deverá ser o substituto do compatriota Pau López, que deixou o Olympique de Marselha para assinar com o modesto time italiano. Reina, que disputou 36 jogos pela ‘Roja’, fez parte das seleções que conquistaram a Euro de 2008, a Copa do Mundo de 2010 e a Euro de 2012.

*Com informações da AFP

publicado por Tamyres Sbrile