O Paris Saint-Germain e a Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela grande final da Liga dos Campeões da UEFA 2024/25. O confronto marca a segunda final de Champions da história do PSG, que tenta conquistar o título inédito. Já a Inter busca sua quarta taça da principal competição de clubes da Europa — o último título foi na temporada 2009/10, sob o comando de José Mourinho.

A Internazionale chega com uma campanha sólida: 14 jogos, 10 vitórias, três empates e apenas uma derrota, com 27 gols marcados e 11 sofridos. O time de Simone Inzaghi eliminou Feyenoord, Bayern de Munique e Barcelona no mata-mata, com destaque para a semifinal contra os catalães, vencida por 7 a 6 no placar agregado.

O PSG, sob comando do técnico Luis Enrique, fez 16 jogos, com 10 vitórias, um empate e cinco derrotas. Como não se classificou diretamente às oitavas, passou pelos playoffs contra o Brest e depois superou Liverpool, Aston Villa e Arsenal. O time já conquistou a Ligue 1 e a Copa da França nesta temporada.

Declarações dos técnicos

Luis Enrique destacou o peso histórico do momento: “Minha maior motivação é fazer história no Paris Saint-Germain. Chegamos até aqui com muito esforço e temos que aproveitar essa oportunidade”. O treinador também elogiou a força defensiva da Inter, que joga com três zagueiros, e disse que sua equipe está preparada para enfrentar esse tipo de adversário.

Do lado italiano, Simone Inzaghi afirmou que o time precisa de “concentração e determinação, mas sem obsessão”. O técnico elogiou o elenco, com jogadores experientes e campeões, e disse que a Inter sabe como se comportar em decisões: “Temos que ser precisos e evitar erros. A margem será mínima”.

Histórico e contexto

Desde que foi comprado pela Qatar Sports Investments, em 2011, o PSG investiu pesado na conquista da Champions, trazendo estrelas como Ibrahimovic, Neymar, Mbappé e Messi. No entanto, só chegou a uma final, em 2020, quando perdeu para o Bayern de Munique. A Inter, por sua vez, tenta voltar ao topo da Europa após anos de instabilidade financeira. Após a crise enfrentada pelo antigo dono, o grupo chinês Suning, o clube passou a ser gerido pelo fundo norte-americano Oaktree Capital e se reestruturou sob o comando de Inzaghi. Além do título, o campeão garante vaga no novo Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado em 2029.

Onde assistir

A partida será exibida ao vivo por SBT, TNT e Max. A Jovem Pan transmite a partida em seu canal de esportes no YouTube, com narração será de Gabriel Dias, comentários de Mauro Cezar Pereira e Bruno Prado, e reportagem de Guilherme Silva e Guilherme Napolis.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA