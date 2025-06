Visuliazação: 0

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (30/05), um novo espaço para Telessaúde no município de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus), alcançando oito municípios com estruturas fixas do programa Saúde AM Digital. Com a entrega, cerca de 20 mil moradores serão beneficiados com acesso a consultas especializadas por meio da tecnologia. Na ocasião, o governador também visitou as obras do futuro Hospital Geral de Nhamundá.

A nova estrutura foi instalada na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Evangelista, localizada na rua Furtado Belém, com uma sala teleconsulta já instalada e outra para telediagnóstico, esta última em fase de implantação. Nhamundá é o oitavo município do interior do Amazonas a receber a telessala, que integra os 16 pontos fixos já implantados fora da capital.

“Estamos montando hoje aqui em Nhamundá uma sala de Telessaúde em que os pacientes podem ter atendimento em 12 especialidades, as mais procuradas no nosso Complexo Regulador. A pessoa pode ir na sala para receber orientação e atendimento, mas também pode ser atendida na casa dela, onde no horário marcado ela entra lá no aplicativo e o médico faz toda a prescrição, da mesma forma que estamos avançando na construção de um novo hospital”, destacou o governador Wilson Lima.

A entrega da Telessaúde contou com a presença da prefeita de Nhamundá, Marina Pandolfo; dos deputados estaduais Cabo Maciel e Mário César Filho; e da secretária de Saúde, Nayara Maksoud.

Além de Nhamundá, o serviço já está disponível nos municípios de Rio Preto da Eva, Tapauá, Manacapuru, Barcelos, Tefé, Manicoré e Humaitá. Em Rio Preto da Eva, por exemplo, a UBS D. Maria de Lourdes Azevedo dos Santos recebeu duas telessalas, uma para consultas e outra para exames, com um novo aparelho de eletrocardiograma que permite emissão de laudos à distância, garantindo mais agilidade no início do tratamento.

O serviço de Telessaúde permite que qualquer cidadão dos 62 municípios do estado opte pela consulta com especialista de forma remota, desde que tenha um agendamento confirmado no Sistema de Regulação (Sisreg).

“Eu achei maravilhoso porque, na maioria das vezes, o Sisreg oferece as consultas em outro município. E nós que trabalhamos e temos nossos afazeres, fica difícil. Com esse programa, facilitou tudo no sentido de otimizar o nosso tempo, da proximidade e da facilidade. Queremos parabenizar o governo Wilson Lima pela iniciativa”, afirmou o assistente social, Alecio Souza, de 47 anos.

Na capital, o programa opera com 19 telessalas distribuídas entre Policlínicas e Centros de Atenção Integral à Criança (Caics). O Governo do Amazonas pretende implantar pontos fixos em todos os municípios do interior até agosto deste ano, garantindo cobertura completa e democratizando o acesso à saúde especializada.

As consultas remotas são realizadas por meio do aplicativo Saúde AM Digital, que também oferece suporte na aba de “ajuda”. Os pacientes com solicitações registradas no Sisreg recebem mensagens da Assistente Virtual do programa via WhatsApp, pelo número (92) 3190-1504, com a opção de realizar a consulta sem sair de casa.

Especialidades

O Telessaúde oferece atendimento remoto em 12 especialidades médicas: dermatologia, urologia, endocrinologia, psiquiatria, cardiologia, ortopedia, neurologia, neuropediatria, pediatria, ginecologia, psicologia e nutrição, justamente as áreas com maior demanda no Complexo Regulador.

Com a ampliação do programa, o Governo do Amazonas fortalece o compromisso com a interiorização da saúde pública e a modernização do atendimento, utilizando a tecnologia para encurtar distâncias e oferecer cuidado ágil e de qualidade à população.

Obras do hospital

Durante a agenda no município, o governador Wilson Lima também realizou uma visita técnica às obras do novo Hospital Geral de Nhamundá, que substituirá o antigo Hospital Coronel Pedro Macedo.

Com investimentos de R$ 14,5 milhões, a unidade contará com 26 leitos, sendo 20 de internação e seis de retaguarda, e oferecerá atendimento 24 horas em urgência e emergência, maternidade, clínica médica, centro cirúrgico, pediatria e saúde mental.

A obra, conduzida pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), tem previsão de entrega para janeiro de 2026 e atenderá os municípios e comunidades da região do Baixo Amazonas.