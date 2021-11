Avalie o post

Segurado precisa, antes de tudo, comprovar sua incapacidade, seja por meio de laudos médicos ou exames. Saiba mais!

Brasília – O segurado que apresentar algum tipo de doença grave que o incapacita permanentemente ao trabalho, impedido que ele retorne às atividades profissionais, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode aposentar por invalidez.

Dez doenças que dão direito à aposentadoria do INSS, mas pouca gente sabe. (Foto: Divulgação/Governo Federal)

Para ter direito a esse tipo de aposentadoria, o segurado precisa, antes de tudo, comprovar sua incapacidade em razão de uma doença, como informa o Portal Capitalist. Isso pode ser feito por meio de documentos, como exames e laudos médicos.

Além disso, neste caso, não é exigido o cumprimento de carência, regra adotada quando outros benefícios previdenciários são solicitados.

Outro ponto importante é que, para receber a aposentadoria, o trabalhador deve possuir a condição de segurado do INSS, ou seja, ser filiado ao instituto e realizar mensalmente os pagamentos das contribuições.

Veja a seguir uma lista com doenças consideradas graves e que podem incapacitar o retorno do segurado do INSS ao trabalho:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

