Manaus – Após uma denúncia anônima de agressão física na madrugada de domingo (7), uma equipe policial da Força Tática realizou a apreensão de uma espingarda. A ocorrência aconteceu na Rua Yanorapa, no bairro Rio Piorini, na zona norte de Manaus.

Segundo informações da equipe policial, era por volta de 1h30, quando a guarnição recebeu a denúncia informando que um homem de 43 anos teria agredido os parentes, além disso a denúncia relatava que o infrator estava armado com um espingarda ameaçando os seus familiares.

As autoridades foram até local informado, mas ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito fugiu para uma área de mata. A arma calibre 36, foi encontrada minutos depois. As vítimas foram conduzidas à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DEAM) e registraram um boletim de ocorrência contra o agressor.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

