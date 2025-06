Visuliazação: 0

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, confirmou seu favoritismo neste domingo e garantiu vaga nas quartas de final de Roland Garros ao vencer Amanda Anisimova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h34min de partida. A atleta de Belarus demonstrou solidez e força mental, especialmente nos momentos decisivos do segundo set, quando precisou de oito match points para fechar o jogo. Sabalenka teve um desempenho dominante no saque, registrando 11 aces, contra apenas dois de Anisimova. Além disso, a número 1 do mundo anotou 29 winners e cometeu 22 erros não forçados, enquanto sua adversária teve 24 winners e 25 erros não forçados

No primeiro set, Sabalenka quebrou o saque de Anisimova no quarto game e chegou a abrir 5/2. No entanto, a norte-americana reagiu e empatou em 5/5. Mesmo assim, a belarus manteve a compostura e fechou o set em 7/5. No segundo set, Sabalenka voltou a quebrar o saque da adversária e abriu 5/2. Anisimova salvou sete match points, mas não conseguiu evitar a derrota por 6/3. Com a vitória, Sabalenka avança para as quartas de final, onde enfrentará a chinesa Qinwen Zheng, número 8 do ranking da WTA, que derrotou a russa Liudmila Samsonova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 1/6 e 6/3.

Quem também confirmou presença nas quartas de final foi Iga Swiatek. Atual número 5 do ranking mundial, a polonesa superou um duelo duríssimo contra Elena Rybakina e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 7/5, em 2h32min. Após um início instável e uma desvantagem de 2/0 no segundo set, Swiatek mostrou sua força mental para reagir com autoridade e assumir o controle da partida. O terceiro set foi equilibrado e decidido nos detalhes. Swiatek aproveitou uma rara oportunidade no penúltimo game, quebrou o saque da cazaque e fechou o jogo na sequência.

Com o resultado, a polonesa desempatou o confronto direto com Rybakina, agora liderando por 5 a 4 em nove encontros. Campeã em Paris nos anos de 2020, 2022, 2023 e 2024, Swiatek alcança sua 25ª vitória consecutiva em Roland Garros. Na próxima fase, enfrentará a ucraniana Elina Svitolina, 14ª do ranking, que salvou três match points antes de eliminar a italiana Jasmine Paolini.

