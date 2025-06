Visuliazação: 0

As obras beneficiam quem vive no Mocambo do Arari e na comunidade Monte Sinai. As inaugurações ocorreram sem a presença do senador, que cancelou a agenda devido o nascimento do neto

A população ribeirinha e rural do Baixo Amazonas é uma prioridade para o senador Eduardo Braga (MDB). Neste sábado (31/5), em Parintins, a 369 quilômetros da capital, foram inaugurados o novo Porto Flutuante do Mocambo do Arari e o novo Sistema de Abastecimento de Água da comunidade Monte Sinai, obras custeadas com emendas parlamentares do senador que vêm transformando a vida dos moradores da região. Ao todo, Eduardo Braga já destinou R$ 156 milhões em recursos para a Ilha Tupinambarana nas áreas de saúde, infraestrutura, educação e social.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Braga justificou a ausência nas inaugurações. Devido o nascimento do neto, Antônio, o parlamentar precisou cancelar a agenda, mas reforcou seu apreço pelo povo parintinense e a parceria com a gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves.

“Deus me presenteou com o nascimento do meu neto, o Antônio. Deus me deu um presente e eu tenho de compartilhar com vocês. Ele nasceu justamente no momento que eu iria a Parintins, por isso, eu peço desculpas a Parintins. Há duas semanas, foi o falecimento do meu pai, o que não me permitiu ir a Parintins, mas Deus sabe o que faz”, disse Eduardo Braga, garantindo em breve visitar a Ilha Tupinambarana.

Porto do Mocambo

A primeira inauguração foi o novo Porto Flutuante do Mocambo do Arari, distrito rural conhecido como “Cidade do Mocambo” por causa do expressivo número de habitantes, cerca de 9 mil. A obra, realizada com recursos de emendas do senador, é um dos grandes sonhos dos moradores da região, que tem na agricultura e pecuária suas principais atividades econômicas e enfrentavam o desafio do escoamento.

A estrutura nova foi adaptada às demandas da comunidade e já tem sido utilizada para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, especialmente, para o transporte da produção rural até a sede do município de Parintins.

O agricultor Jeferson Marinho elogiou o senador pela obra do porto. A estrutura irá alavancar os ganhos das famílias locais. “Antes, só atracava barco grande aqui uma vez na semana. Agora, atraca todo dia. Vou poder mandar banana e tucumã para Parintins sempre. No festival, os turistas vão poder nos visitar e os pescadores da pesca esportiva do tucunaré vão poder desembarcar aqui no Mocambo. Vamos ter mais chance de vender nossa produção. Ainda bem que o senador não esqueceu da gente”, comemorou Jeferson.

O prefeito Mateus Assayag reconheceu o empenho de Eduardo Braga para a realização da obra. “Hoje, eu quero não apenas agradecer, mas reconhecer todo o empenho, dedicação, compromisso, amor e carinho que o senador Eduardo Braga tem por Parintins e, de forma muito especial, pelo Mocambo. Aqui já tem muitos investimentos dele e hoje a gente entrega mais um (novo porto)”, disse o prefeito.

Paralelo à inauguração, foi realizada no Mocambo a ação cidadã “Eu amo Parintins”, com oferecimento pela prefeitura de diversos serviços gratuitos como assistência jurídica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), emissão de Carteira de Pessoa Idosa, inscrição no Cadastro Único e atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Na ocasião, a Unidade Básica Fluvial Ligia Loyola prestou atendimentos na área de saúde e uma ambulancha foi entregue para fazer o transporte de pacientes e equipes da secretaria de saúde.

Água no Monte Sinai

Ainda no sábado (31/5), a comunidade ribeirinha Monte Sinai recebeu um novo Sistema de Abastecimento de Água, que deve beneficiar cerca de 70 famílias. Com emenda de Eduardo Braga foi construído um castelo d’água com capacidade de 20 mil litros e implantada também uma rede de distribuição. Agora, os moradores vão poder consumir água potável.

A agricultora Lúcia Gama Silva, que vive no Monte Sinai numa casa com os nove filhos, elogiou a ação do senador Eduardo Braga de levar água até a comunidade. “Pela primeira vez a água chegou muito forte na torneira. Nós ficamos muito alegres. Graças a Deus e ao senador vamos ter água aqui”, disse.

Parintins

Ao todo, Eduardo Braga já destinou R$ 156 milhões em emendas para a Ilha Tupinambarana. Destacam-se os investimentos de R$ 23,5 milhões para a área da saúde e R$ 123 milhões em infraestrutura, além de recursos para educação. O setor primário contou com uma emenda para a aquisição de patrulha mecanizada.

Na sede do município, foram direcionados R$ 3,9 milhões para construir o Terminal Fluvial Turístico de Parintins. Também estão na lista a construção da Arena Olímpica de Parintins Rubem dos Santos e obras de pavimentação, recapeamento, drenagem, meio fio e sarjetas para os bairros João Novo, Djard Vieira, União Paulo Côrrea, Itaúna e Estrada do Parananema.

Na saúde, o senador contribuiu para a aquisição de equipamentos hospitalares, uma unidade móvel de saúde e incrementos nos programas de assistência e de combate à Covid-19.

Na zona rural, as emendas de Eduardo Braga custearam melhorias sanitárias domiciliares nas comunidades Bom Socorro do Zé Açú, Mocambo, Santo Antônio do Tracajá, São Tomé do Uaicurapá e Vila Amazônia, além do benefício para cerca de 2,5 mil famílias com a pavimentação de estradas vicinais da Vila Amazônia, ramal da Valéria e Mato Grosso. Em execução, estão as obras de infraestrutura nas agrovilas de Caburi e Monte Sinai.

O post Novo porto em Parintins são custados com emendas de Senador apareceu primeiro em Portal Você Online.