Durante todo o ano, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Barcelos vem promovendo diversas ações para garantir uma melhor prestação de serviços no município e, esta semana, mais um trabalho foi iniciado na Vila de Carvoeiro.

De acordo com Diretor Técnico, Edvilson Rodrigues de Araújo (Didi de Moura), o SAAE vem buscando uma melhoria na oferta e na qualidade da água também aos moradores das Comunidades rurais, a equipe técnica do SAAE identificou a necessidade de realização de manutenção corretiva e preventiva e limpeza do sistema, que está sendo feitas pelos profissionais para garante mais qualidade de vida para os moradores.

"Nosso objetivo é gerar melhorias para os moradores de Carvoeiro, evitar entupimentos na rede de abastecimento, além de gerar melhorias na saúde pública. Nossa equipe chegou na segunda-feira e já iniciamos os serviços que vão até esta quinta, que são de extrema importância para um abastecimento de água de forma segura e contínua para a população, que é também uma preocupação do Prefeito Edson Mendes", ressaltou Didi de Moura.