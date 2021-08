5 / 5 ( 1 voto )

Manaus - Os 500 apartamentos do residencial de interesse social Cidadão Manauara 2, etapa B, na rua Apuiuna, nº 354, Santa Etelvina, zona Norte, serão inaugurados pelo prefeito David Almeida e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (18). A inauguração será restrita, para evitar aglomerações durante a pandemia da Covid-19, com os cuidados de distanciamento e uso de máscara.

“Entregar moradias dignas à população mostra respeito com o dinheiro público e o resgate da cidadania dessas famílias. Somos muito gratos por realizar esse sonho para centenas de pessoas em Manaus”, disse o prefeito David Almeida.

Com 23.981,39 metros quadrados de área construída, o conjunto multifamiliar segue o padrão moderno de edificações de imóveis econômicos, com padrão de qualidade, tendo 25 blocos, com 20 apartamentos cada. Tem área de lazer, três playgrounds, quadra poliesportiva, quadra de areia, centro social e áreas comuns.

Pioneiro

Uma das características do residencial é ser pioneira no Estado ao entregar apartamentos adaptados para Pessoas com Deficiência (PcDs). São 16 que apresentam funcionalidades que vão facilitar o deslocamento e atividade dos moradores dentro dos seus imóveis. A execução da obra, com valor de R$ 41 milhões, foi da construtora RD Engenharia.

A adaptação foi feita sob encomenda para a Prefeitura de Manaus e servirá de tendência e modelo para empreendimentos futuros, adequando uma realidade de milhares de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, melhorando a qualidade de vida, cuidados e segurança.

Cada apartamento tem sala de estar e jantar, dois quartos, hall, banheiro social adaptável, cozinha e área de serviço. Os equipamentos comunitários que compõem o conjunto incluem salão, clube social, copa/bar, banheiros, quadra poliesportiva, quadra de areia, dois playgrounds, área verde, área de preservação permanente e sistema viário, incluindo vagas de estacionamento para visitantes e moradores. O empreendimento tem sistema de esgoto sanitário final para Estação de Tratamento (ETE), a obra começou a ser construída em outubro de 2018.

“Realizamos o sonho da casa própria para pessoas que ganham um novo capítulo em suas vidas. E ter contribuído para este processo é fruto do trabalho da gestão David Almeida, respeitando quem mais necessita de atendimento”, salientou o vice-presidente da Vpreshaf, Renato Queiroz.

Programa

O prefeito David Almeida já lançou o programa “Casa para Todos”, cuja meta é a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais de interesse social em diversos bairros da capital. “Nós temos essa entrega de 500 casas e a perspectiva é de fazer 5 mil habitações na cidade de Manaus, com parceria com o governo federal”, comentou Almeida.

O objetivo do programa é a construção de novos conjuntos habitacionais, além da oferta de lotes pequenos e urbanizados. Conforme o prefeito, o projeto prevê a criação de um Núcleo de Apoio Técnico à Moradia, que será responsável por orientar o cadastramento das famílias nos programas habitacionais.

Residencial Manauara 2

Cada torre do residencial Cidadão Manauara 2 tem cinco andares, sistemas de gás encanado e de água, além de instalações hidrossanitárias.

Os apartamentos são adaptados, atendendo à Norma Brasileira (NBR) nº 9.500, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata da acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos para Pessoas com Deficiência (PcDs), inclusive nas áreas comuns.

Os futuros moradores serão isentos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), como medida da gestão David Almeida, por lei municipal.