O prefeito de Manaus em exercício, Renato Junior, anunciou, nesta quinta-feira, 16/1, um conjunto de intervenções estratégicas no trânsito visando diminuir o tempo de retenção dos veículos nos semáforos e, consequentemente, o tempo de espera do condutor no trânsito em pontos de maior tensão. As mudanças começam a valer a partir da próxima terça-feira, 21/1.

A iniciativa ocorre em parceria entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Receberão as obras as avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, Pedro Teixeira, rua da Indústria e Loris Cordovil.

Em entrevista coletiva, o prefeito explica que as alterações devem reduzir em 20 minutos o tempo de espera e retenção nos semáforos.

“A primeira se dará aqui no trecho da Djalma Batista com a Constantino Nery. O trânsito será desviado pela rua das Indústrias, onde nós estamos, da Djalma Batista até a Constantino Nery”, disse Junior.

“O semáforo que nós temos hoje na avenida Pedro Teixeira com a avenida Constantino Nery, que é de três ciclos, ou seja, três tempos, nós vamos reduzir para dois tempos. Com isso, nós vamos ter uma diminuição no tempo de espera dos condutores. De 25% a 30% da espera será diminuída. O trânsito que hoje fica de manhã bem cedo, muito carregado e um congestionamento muito grande na Pedro Teixeira, de quem quer acessar a Constantino Nery e a Djalma Batista, ficará agora em um sentido só”, complementa.

Os serviços são: mudanças de sentido de circulação de vias; abertura de novos retornos; alteração de sinalização vertical e horizontal; implantação de semáforos, além da revisão das rotas de transporte público com foco na redução do tempo de deslocamento, aumento da segurança viária e otimização do transporte público.

A Seminf vai atuar com 50 servidores que trabalharão diuturnamente, em turnos de revezamento até a finalização do projeto. As ações da pasta vão desde a demolição de canteiros centrais, pavimentação, abertura de novos retornos e novos canteiros.

Conexão direta na Constantino Nery

Um dos destaques do projeto é a ligação direta entre as avenidas Constantino Nery e Torquato Tapajós, eliminando a necessidade de semáforo próximo à Estação de Transferência 2 (Arena). A nova alça de acesso, localizada em frente ao Dnit, que permitirá que motoristas sigam em direção à Torquato Tapajós de forma mais rápida e eficiente.

Com essa mudança, o semáforo existente será reservado apenas para ônibus que atendem a estação e para motoristas que desejam acessar a rua Loris Cordovil. A intervenção reduzirá em pelo menos 25% o tempo de espera no trânsito no sentido Centro-bairro, além de impactar positivamente o fluxo no sentido contrário.

Alterações na avenida Pedro Teixeira e rua da Indústria

Na avenida Pedro Teixeira, o trecho entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista será reorganizado para operar em sentido único, eliminando o contrafluxo e os riscos de acidentes. Essa modificação busca garantir uma circulação mais segura e eficiente para os motoristas que trafegam pela região.

Já a rua da Indústria será reestruturada como principal acesso entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery, no sentido oposto a da Pedro Teixeira. Com a abertura de canteiros centrais e instalação de novos semáforos, os condutores terão uma rota mais ágil e segura para acessar ambas as avenidas, seja no sentido bairro ou Centro.

Essas alterações são projetadas para otimizar o fluxo de veículos, reduzindo filas e minimizando o tempo de espera em pontos críticos da região. A estimativa é que o tempo de deslocamento em horários de pico seja reduzido de forma significativa, beneficiando motoristas e passageiros do transporte coletivo.

Viaduto de Flores

No trecho da avenida Constantino Nery sob o Viaduto de Flores, será realizada uma adequação geométrica no retorno do sentido Centro-bairro, ampliando a área para maior fluidez. Uma nova faixa será aberta, facilitando o acesso à avenida Torquato Tapajós para motoristas que vêm da Constantino Nery.

Essa intervenção visa não apenas melhorar a circulação, mas também aumentar a segurança para condutores e pedestres, especialmente em um trecho de alta densidade de tráfego.

Transporte público

Os usuários do transporte coletivo também serão contemplados com as mudanças. Linhas como 010, 207, 213, 214, 215, 223, 227, 654, 675, 678, A202, A206, A402 e A407 continuarão operando normalmente no sentido bairro, enquanto no sentido Centro as linhas 118, 540, 652 e 672 terão seus trajetos adaptados para atender as novas rotas.

Além disso, será instalado um novo ponto de ônibus na rua da Indústria para atender os passageiros da região, proporcionando mais comodidade e agilidade no acesso ao transporte público.

Sinalização e segurança

A reestruturação viária também inclui um reforço na sinalização horizontal e vertical. Serão implementadas novas faixas de pedestres, áreas de espera para motocicletas, setas direcionais e marcações em áreas de conflito. Placas de regulamentação e advertência serão instaladas para garantir maior clareza nas rotas e segurança para motoristas e pedestres.

Impactos e compromisso com a mobilidade

As intervenções integram o Plano de Intervenção Rápida no Trânsito, que tem como objetivo apresentar soluções ágeis para os desafios de mobilidade urbana em Manaus. A prefeitura destaca que o projeto foi planejado para causar o menor impacto possível durante sua execução, priorizando o bem-estar da população.

A zona Centro-Sul da cidade, que inclui importantes polos comerciais e residenciais, será diretamente beneficiada pelas mudanças, que prometem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos ao reduzir congestionamentos, aumentar a segurança e otimizar o tempo de deslocamento.

Essas ações refletem o compromisso da gestão municipal com uma Manaus mais conectada, fluida e segura, reforçando a busca por um trânsito mais eficiente e acessível para todos.