Roteiro junino 2025: confira os arraias para ir em Manaus

Visuliazação: 0

Com a chegada de junho, Manaus se transforma com sabores e tradições. Uma das épocas mais aguardadas do ano, o período das festas juninas reúne manifestações culturais, danças folclóricas, quadrilhas e, claro, muita comida típica. Em 2025, a capital amazonense traz uma agenda repleta de eventos para todos os gostos e idades, em diversas zonas da capital.

Para ajudar a aproveitar cada momento dessa temporada, o Toda Hora organizou um roteiro completo com as principais festas juninas em Manaus. Confira abaixo os principais eventos:

Arraial do Amazonas Shopping

Com barracas típicas, shows de boi-bumbá e apresentações de quadrilhas, o tradicional Arraial do Amazonas Shopping é voltado para toda a família. A programação musical começa às 19h e inclui atrações como Bruno Costa, Klinger Jr., Trio Forró Delivery, e Arlindo Neto. O encerramento ocorre neste domingo (8) e traz um esquenta do Festival de Parintins com Leonardo Castelo e Arlindo Neto.

Data: Até 8 de junho

Local: Praça Rio Negro, corredor central do Amazonas Shopping

Horário: A partir das 14h (shows à noite), com entrada gratuita

Arraial Amazonas Shopping – Foto: Divulgação

Arraial do Boilevard 2025

Com shows de seis artistas locais, apresentações de dança e comidas típicas, o Arraial do Boilevard é mais uma opção para aproveitar a tradição junina no coração da cidade.

Data: 8 de junho (domingo);

Local: Avenida Boulevard Álvaro Maia;

Horário: A partir das 16h, com entrada gratuita

Arraial da Alegria – Shopping ViaNorte

Um dos destaques da zona Norte, o Arraial da Alegria reúne quadrilhas, danças regionais e grandes nomes da música local. Na segunda semana de evento (6 a 8 de junho), o público contará com George Japa, Arlindo Neto e outras atrações culturais. A estrutura inclui barracas de comidas, espaço instagramável e brincadeiras infantis.

Data: Até o dia 29 de junho (de quinta a domingo)

Local: Estacionamento do Shopping Manaus ViaNorte – Santa Etelvina

Horário: Das 18h à meia-noite, com entrada gratuita

Arraial do CSU 2025

Na sua 43ª edição, o tradicional Arraial do CSU retorna após revitalização do espaço. O evento reúne quadrilhas, danças folclóricas, parque de diversões e feira gastronômica, sendo um dos mais completos da capital.

Data: Até 6 de julho

Local: Complexo Social Urbano (CSU) do Parque Dez – Av. Perimetral

Horário: Das 18h à meia-noite, com entrada gratuita

Festa Junina da Nilton Lins

Com mais de 20 edições, o evento reúne apresentações de alunos, danças, feira gastronômica e uma programação cultural que celebra o patrimônio regional. Informações e reservas: (92) 3643-2136 / [email protected]

Data: 11 a 13 de junho (terça a quinta-feira)

Local: Estacionamento da Universidade Nilton Lins – Parque das Laranjeiras

Entrada: gratuita

Infante na Roça na Ilha da Magia

Voltado para crianças de seis meses a 10 anos, o evento é uma imersão lúdica na cultura do Festival de Parintins, com curral kids, oficinas artísticas, pescaria temática e brincadeiras inspiradas nas lendas amazônicas. O evento contará com pescaria em cenário similar ao porto de Parintins, tiro ao alvo temático, oficinas de pinturas artísticas e de confecção. A equipe conta com 20 profissionais, incluindo artistas, pedagogos e músicos.

Data: 14 de junho (sexta-feira)

Local: Espaço Cultural Infante – Rua Edward Costa, 100, Adrianópolis

Horário: Das 17h às 20h

Ingressos pelo WhatsApp: (92) 98456-3035 ou Instagram @infantecultural

Curumim Musical Baby: Para pequenos de seis meses a três anos (acompanhado de adulto).

Curral da Ilha Kids: Para crianças de quatro a dez anos.

Arraial do Suma 2025 – Sumaúma Park Shopping

Em um espaço temático com comidas típicas, atrações musicais e apresentações culturais em um dos principais centros de compras da cidade, o Arraial do Suma propõe uma imersão no universo junino ao longo de todo mês.

Data: Até 29 de junho

Local: Praça de Eventos do Sumaúma Park Shopping – Zona Norte

Horário: Das 17h às 20h, com entrada gratuita

Festival Folclórico do Amazonas – 67ª edição

O festival reúne grupos folclóricos de toda a cidade, com apresentações diárias e expressões artísticas que celebram o folclore do Norte. Barracas com pratos típicos como tacacá, mingau de banana, pamonha, vatapá e bolo de macaxeira estão disponível por todo o evento.

O início oficial das disputas (categorias Bronze e Prata) segue até 21 de junho. As segundas e terças são reservadas para ensaios dos grupos participantes.