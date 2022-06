Mais de 60 mil pessoas devem sair de Manaus com destino a Parintins entre esta quinta-feira (16) e o próximo dia 27. Segundo levantamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), com base em dados da Marinha do Brasil, aproximadamente 300 embarcações devem realizar rotas entre as duas cidades neste período, que compreende os eventos do Festival Folclórico de Parintins 2022.

A Arsepam iniciou nesta quinta a operação “Parintins Para Todos” na capital. A ação seguirá para a Ilha Tupinambaraná no dia 21. Em ambas as cidades, o foco é impedir que ocorra superlotação nas embarcações. A ação segue até o dia 27 tanto em Manaus quanto em Parintins.

Caso seja constatada a superlotação de algum barco, a Marinha será acionada para tomada das medidas cabíveis.

Operação ‘Viagem Segura’

Além da “Parintins para Todos”, a Arsepam também realiza a operação “Viagem Segura”, com fiscalização dos transportes intermunicipais de passageiros no período entre o feriado de Corpus Christi, nesta quinta, e o próximo domingo (19). Neste intervalo, os departamentos de transportes da autarquia estimam o fluxo de 20 mil pessoas, sendo a maioria (13 mil) nas embarcações.