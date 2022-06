O Galaxy Tab S6 Lite de 2022 começa a ser vendido agora em outro mercado europeu, a Alemanha. A versão 2022 do Galaxy Tab S6 Lite é uma atualização surpresa do modelo de 2020, e ganhou chipset Snapdragon da Qualcomm.

A nova versão vem com One UI 4.1 baseada em Android 12, e deve receber pelo menos duas atualizações principais de SO. O modelo 2022 leva ainda chipset Snapdragon 720G, bem mais potente que o Exynos 9611 do antecessor em praticamente todos os aspectos.

Fora essas atualizações, o modelo 2022 continua tendo tela LCD TFT de 10,4 polegadas, uma câmera principal de 8 MP e câmera de selfie de 5 MP, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, Bluetooth 5.0 e bateria de 7.040mAh.

Na Alemanha, a Samsung está vendendo o novo Galaxy Tab S6 Lite (2022) nas variantes Wi-Fi e LTE, com preço inicial de € 379 (cerca de R$ 2.020 na cotação atual) e € 439 (R$ 2.340) respectivamente. O tablet está disponível com memória de 4 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, nas cores Oxford Grey e Angora Blue.

Via SamMobile