Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, Rony concedeu nesta quarta-feira, 22, entrevista coletiva para falar um pouco sobre sua conquista. O atacante de 27 anos é destaque no Palmeiras e enalteceu a oportunidade de vestir a amarelinha. “Hoje eu estou realizando esse sonho e é lógico que para um jogador que sai do interior, que passou tantas dificuldade e pode realizar isso, é algo grandioso. Então eu me sinto um cara muito abençoado, um cara muito muito realizado e eu acredito que isso só acontece quando você tem fé e acredita no seu potencial”, comemorou. Pelas projeções nos treinos, Rony não deve começar como titular no amistoso contra o Marrocos no próximo sábado, dia 25, em Tânger, mas se entrar em campo ele já sabe o que fazer com a camisa. “A primeira camisa vai ficar guardada no meu escritório. Vou fazer um quadro dela para nunca esquecer desse momento que eu estou vivendo. Todas às vezes que eu entrar lá, olhar para ela e imaginar esse momento vou lembrar de ter realizado um grande sonho”. A seleção deve ir a campo com Ederson no gol; Alex Telles, Ibañez, Éder Militão e Emerson Royal na zaga; Andrey, Casemiro e Paquetá no meio-campo; e Viniciur Jr., Vitor Roque e Rodrygo no ataque.

