Ronaldinho Gaúcho marcou presença na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que realizada em Baku, a capital do Azerbaijão. O ex-jogador postou fotos do evento em sua conta no Instagram, aumentando sua fama de sempre aparecer em “rolês aleatórios”. Desde sua aposentadoria em 2016, Ronaldinho tem se envolvido em diversas atividades, atuando como representante de marcas em eventos ao redor do mundo. Sua nova participação na COP29 destaca seu papel ativo em questões sociais e ambientais, além de sua relevância no cenário esportivo. Na COP29, ele é convidado do governo do Azerbaidjão, que sedia o evento.

Além de sua atuação em eventos, Ronaldinho também foi nomeado embaixador da cidade de Miami para a Copa do Mundo de 2026, o que reforça sua influência e popularidade. A COP29 reúne líderes e especialistas de várias partes do mundo para discutir estratégias e ações em relação às mudanças climáticas. A organização do evento espera que a presença de Ronaldinho atraia a atenção de um público mais amplo para as questões ambientais, dada sua notoriedade e carisma.

Confira o post de Ronaldinho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)

Veja a repercussão da presença do craque

O filme “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” é uma biografia da sua vida. — Dan Ferry (@Danilo_mma) November 13, 2024

Véi como que pode kkkkkkkkkk — SC (@SC_essece) November 13, 2024

EM TUDO! Conhecido por aparecer em lugares inesperados, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi convidado para participar da 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-29), realizada em Baku, no Azerbaijão. pic.twitter.com/2kxvk5Dpss — BT Mais (@belemtransito) November 13, 2024

meu deus o ronaldinho na cop kkkkkkkkkkkkk sera q ele entrou como sociedade civil? https://t.co/19DbtwDpP7 — Matt (@mattnthemachine) November 13, 2024

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA