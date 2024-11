O Brasil enfrenta a Venezuela, nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior anunciou o time titular da seleção com uma novidade: Vini Jr, ausente no último jogo por conta de uma lesão na cervical, está de volta. A má notícia é a ausência de Rodrygo, cortado por lesão. Sendo assim, o Brasil vai a campo com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Igor Jesus e Savinho.

Dorival comentou a opção por repetir a escalação da última partida contra o Peru (com exceção de Rodrygo machucado): “Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades. O André sempre que entrou deu resposta positiva, o Paquetá tenta reencontrar o seu melhor momento. Tudo é questão de tempo.”

O Brasil é o quarto colocado na classificação das Eliminatórias, com 16 pontos em 10 jogos. São 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, somando 53% de aproveitamento. O jogo entre Venezuela e Brasil terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.