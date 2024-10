Confirmando as expectativas que circularam durante o dia, Rodri, jogador da seleção da Espanha e do Manchester City, é o novo Bola de Ouro. Ele foi premiado nesta segunda-feira (28) e desbancou outros concorrentes, como Vinicius Junior, que era apontado como favorito para ficar com a premiação.

Campeão com a Espanha da Eurocopa, o tetracampeonato da La Roja, o título da Premier League, conquistada pelo Manchester pelo quarto ano seguido, onde marcou oito gols e fornecendo nove assistências em 34 partidas, Mundial e a Supercopa Uefa.

Com o feito, ele se torna o primeiro espanhol a conquistar a Bola de Ouro em mais de seis décadas. O prêmio foi entregue por George Weah, o primeiro africano e não -europeu a ganhar a Bola de Ouro. Ele foi premiado em 1995.

Ao chegar na premiação, Rodri, que contou com auxílio de muletas, pois está fora da atual temporada devido a uma lesão ligamentar no joelho direito, chegou a ser vaiado, mas não de abalou e disse que estava tranquilo.

“Estou tranquilo. Esperando o momento, mas tranquilo. Aproveitando com a minha família”, disse o jogador ao ser entrevistado no tapete vermelho do evento. Rodri se disse contente por participar da cerimônia pela segunda vez seguida, após ter sido o quinto colocado em 2023, e confessou que conquistar a Eurocopa com a Espanha foi “um sonho realizado”, mas destacou que o futebol é um esporte coletivo.