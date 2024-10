A revista France Football apresentou recentemente sua lista das 30 melhores jogadoras da temporada 2023/24. Entre as atletas brasileiras, Gabi Portilho, atacante do Corinthians, se destacou ao garantir a 18ª posição, sendo a única representante do futebol sul-americano a figurar entre as indicadas. O clube não hesitou em parabenizar a jogadora por essa conquista significativa. Outra jogadora brasileira que se destacou na lista foi Tarciane, que ocupa a 23ª posição. A zagueira, que já teve uma passagem marcante pelo Corinthians, atualmente defende as cores do Houston Dash. Seu desempenho foi avaliado tanto pelos títulos conquistados no clube paulista quanto pela sua contribuição à seleção brasileira, que recentemente conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. A inclusão de Gabi Portilho e Tarciane no ranking evidencia o crescimento e a visibilidade do futebol feminino no Brasil. A presença de jogadoras brasileiras entre as melhores do mundo reflete o talento e a dedicação que têm se mostrado nas competições nacionais e internacionais. O reconhecimento por parte de uma publicação renomada como a France Football é um passo importante para a valorização do esporte feminino.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA