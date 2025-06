Visuliazação: 0

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), intensificou a cobrança sobre o diretor-presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Orlando Machado, quanto ao cumprimento da promessa feita por ele de que o órgão federal irá recuperar 20 quilômetros da BR-319 ainda neste ano.

A cobrança reiterada na tribuna do plenário vem na esteira da necessidade de assistência às populações diretamente afetadas pela falta de trafegabilidade da rodovia. “O doutor Orlando esteve aqui nesta Casa, em reunião na presidência comigo e com outros deputados estaduais no dia 24 de abril, e se comprometeu com o asfaltamento de 20 quilômetros da rodovia. Na ocasião, solicitei o envio de um relatório para esta Casa, para sabermos sobre o andamento das obras. No entanto, até agora nada foi feito. O Governo Federal precisa entender a urgência do povo do Amazonas e do Norte do Brasil”, declarou o parlamentar.

Cidade reforçou que, apesar dos inúmeros obstáculos impostos pelo Governo Federal, continuará pressionando as autoridades federais para que a BR-319 seja incluída nos planos de infraestrutura do país e para que as obras prometidas sejam executadas.

“A luta pela trafegabilidade na BR-319 existe há mais de 30 anos. Essa é uma pauta que une todos nós, independentemente de bandeiras partidárias. Os municípios do Sul do Amazonas sofrem com o isolamento. A BR-319 já foi asfaltada no passado. É preciso vontade política para que volte a funcionar plenamente. Mais do que nunca, é hora de união em prol do Amazonas”, afirmou.

Cidade também criticou a desigualdade nos investimentos federais na região. “Vemos recursos grandiosos sendo aplicados em estados vizinhos, enquanto o Amazonas segue à margem. Somos mais de quatro milhões de habitantes e nosso pleito merece respeito, atenção e compromisso. O Amazonas não aguenta mais esperar”, finalizou.