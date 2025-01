Roberto Carlos, ex-lateral da seleção brasileira, desmentiu as informações veiculadas pelo programa “Fiesta”, do canal espanhol Telecinco, que afirmavam que ele estaria residindo no centro de treinamento do Real Madrid. O jogador, que atualmente tem 51 anos, esclareceu que vive em uma residência particular e que sua equipe jurídica está analisando as declarações da emissora para decidir sobre possíveis ações legais.

Atualmente, Roberto Carlos está passando por um processo de divórcio com a fisioterapeuta Mariana Luccon, com quem compartilhou a vida desde 2009. O casal tem duas filhas, e o ex-jogador é pai de mais nove filhos de relacionamentos anteriores. Reconhecido como um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol, Roberto Carlos teve uma carreira de destaque no Real Madrid, onde jogou por quase dez anos.

Durante sua passagem pelo clube, ele conquistou um total de 13 títulos, incluindo três da Liga dos Campeões, solidificando sua reputação no esporte. Após se aposentar em 2015, o ex-atleta teve uma breve experiência no futebol indiano, mas desde então tem se afastado dos gramados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos