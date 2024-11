Atendendo a pedidos das prefeituras e autoridades locais, a Defesa Civil do Amazonas intensificou, desde outubro, vistorias técnicas em portos e áreas de risco em diversos municípios do estado.

As inspeções foram motivadas por preocupações relacionadas ao surgimento de rachaduras e erosões em estruturas portuárias e margens fluviais, que podem comprometer a segurança de populações que dependem dessas instalações.

As cidades de Parintins, Anamã, Codajás, Beruri, Autazes, São Paulo de Olivença e Boa Vista do Ramos receberam equipes técnicas da Defesa Civil do estado.

Os profissionais analisaram características do solo, estabilidade das margens e danos estruturais, em busca de riscos que possam causar deslizamentos ou acidentes.

O laudo técnico emitido pelo órgão estadual servirá de base para a tomada de decisões locais, permitindo ações imediatas para mitigar os riscos e proteger a população.

“Essas vistorias são respostas diretas às demandas dos municípios. A análise técnica permite identificar os problemas e elaborar um laudo com orientações para que as prefeituras possam agir preventivamente e corrigir os danos”, explicou a engenheira da Defesa Civil do Amazonas, Jessyca Lever.

O Amazonas enfrenta ciclos de enchentes e vazantes intensos, como os registrados nos últimos anos, que colocam pressão adicional sobre as estruturas portuárias.

“Nosso trabalho é avaliar os danos, identificar riscos e fornecer informações técnicas para os municípios, que são responsáveis pela primeira resposta”, destacou o major Guilherme Sampaio, coordenador de Gestão de Risco da Defesa Civil.

