O Flamengo rejeitou as garantias apresentadas pelo Corinthians em relação à permanência do goleiro Hugo Souza. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, demonstrou otimismo ao afirmar que a possibilidade de perder o jogador é praticamente nula, em entrevista ao programa Arena SBT. O clube paulista tem até o próximo sábado para concretizar a negociação, que envolve um pagamento de R$ 4,8 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta, além de R$ 1 milhão pelo empréstimo e R$ 1,5 milhão em multas, totalizando R$ 7,3 milhões. Durante a negociação, Augusto Melo criticou o Flamengo, acusando o clube de “jogo sujo”.

Por outro lado, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que também falou no programa, expressou que a equipe não se sente segura com as garantias oferecidas pelo Corinthians, embora tenha confiança de que o rival conseguirá cumprir o prazo estipulado. O Flamengo deseja manter 40% dos direitos do jogador e considera o valor proposto justo, mas a questão das garantias é um ponto de impasse, especialmente por serem semelhantes a uma negociação anterior que não teve um desfecho satisfatório.

Apesar das diferenças, a conversa entre Braz e Melo terminou de maneira cordial, com a esperança de que a situação seja resolvida até o dia 30. Melo também comentou sobre a janela de contratações do Corinthians, que será “pontual”, e mencionou que houve conversas com o jogador espanhol Sergio Ramos, embora ainda não tenha havido progresso em relação a uma proposta concreta.

