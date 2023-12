O Rio Negro saiu da cota de seca severa em Manaus depois de seis meses. Contudo, o nível das águas permanece baixo para este período, conforme indica o 57º Boletim do Serviço Geológico Brasileiro (SGB). O volume do rio, que enfrentou a pior seca em 121 anos, registrou nesta quarta-feira (20) a cota de 16,94 metros. Na mesma data, no ano passado, o nível era de 19,24 metros, segundo as medições do Porto de Manaus.

Nas últimas 24 horas, o rio subiu 20 centímetros (cm). O rio Negro está em processo de início de enchente, com subidas médias diárias acima de 15 cm. Em São Gabriel da Cachoeira e Tapuruquara, no município de Santa Isabel do Rio Negro, ele também voltou a subir. Em Barcelos, o Negro apresentou certa estabilidade, mas subiu em registros recentes.

A pesquisadora em Geociências do SGB, Jussara Cury, reforça que essa elevação em diferentes estações é influenciada pelo processo de enchente na cabeceira no Alto Solimões.

"No momento, na maioria das estações monitoradas, os níveis são considerados baixos para o período, com exceção do Alto Solimões, que já apresenta recuperação dos níveis, registrando cotas dentro do intervalo da normalidade. Essa contínua recuperação do Alto Solimões irá contribuir para as subidas nos demais postos de monitoramento, chegando até a região metropolitana, caracterizando o período de enchente da bacia", destacou.

Chuvas

O boletim mostra que um padrão de chuvas abaixo da climatologia na maioria da região, "resultando em déficit de precipitação em quase todas as bacias monitoradas".

De acordo com o SGB, embora tenha ocorrido um aumento geral nos volumes de chuva entre 14 de novembro e 13 de dezembro, essas quantidades revelaram-se insuficientes para reverter os efeitos persistentes dos fenômenos El Niño e do aquecimento anômalo das águas do Atlântico Tropical Norte, fenômenos que vem inibindo ou reduzindo a formação de nuvens.

Navegação

Na semana passada, o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas (Sindarma) alertou que as condições para o transporte de produtos, principalmente de alimentos, combustíveis e insumos, está distante da normalidade para esta época do ano e que a expectativa é que a situação se regularize somente em março ou abril de 2024.

Dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), divulgados em novembro, indicam que a seca severa reduziu em 18,3% o volume de cargas transportadas entre julho e setembro, na comparação com o mesmo período de 2022, na bacia do Rio Negro. Os itens mais afetados foram o transporte de óleo bruto (-83%) e derivados de petróleo (-23%).

Segundo a Defesa Civil do Amazonas, todos os 62 municípios do estado permanecem em estado de emergência. Levantamento do órgão aponta que aproximadamente 599 mil pessoas ainda sofrem com os efeitos inerentes à estiagem, sobretudo no que se refere à inviabilidade de navegação em determinados pontos do estado.

Ponta Negra

A praia da Ponta Negra deve ser liberada para banhistas nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na terça-feira (19). David Almeida disse que aguarda um laudo técnico do Serviço Geológico do Brasil - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (SGB - CPRM) acerca das condições da praia para liberação do espaço. A reabertura levou em conta a subida do rio Negro. A praia está interditada desde o dia 2 de outubro para o banho.