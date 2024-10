Pelo quinto dia consecutivo, o Rio Negro, em Manaus, atingiu o nível mais baixo da série histórica nesta terça-feira (8), 12,17 metros. O recorde vem sendo quebrado diariamente desde o dia 4 de outubro, quando a marca de 12,66 metros foi registrada.

Neste mês de outubro, segundo a régua oficial do Porto de Manaus, a descida do Rio Negro tem variado entre 11 e 14 centímetros por dia. Mantendo esse ritmo, a cota deve chegar a menos de 12 metros na próxima quinta-feira (10).

Assistência aos Ribeirinhos

No âmbito da assistência humanitária, 2,1 mil toneladas de alimentos foram distribuídas pelo Governo do Amazonas para as regiões mais afetadas.

O governo também instalou 36 purificadores de água, sendo 8 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 750 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

Foram enviados 10,4 mil volumes de medicamentos e insumos para os municípios das calhas dos rios Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões.

