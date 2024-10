O pastor Silas Malafaia anda “porraqui” com jair Messias Bolsonaro ou “imbrochável”, para os íntimos.

Cuspindo fogo pela boca e fumaça pelo nariz, Malafa, que é mais franco atirador que pastor, declarou estar decepcionado com a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusando o político de ter sido “omisso” e “covarde” nas eleições da cidade de São Paulo, realizadas neste domingo (6). O religioso, que é líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e apoiador do ex-chefe de estado, relatou ser um “aliado, não alienado”.

— Eu apoio Bolsonaro. Mas eu já disse: sou aliado, e não alienado. Ele não é criança e jogou para os dois lados nas eleições de São Paulo. Que porcaria de líder é esse? –, questionou o pastor durante entrevista à colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S. Paulo”.

Medo do Marçal

De acordo com o pastor, Bolsonaro teria deixado de manter um posicionamento por medo de Ricardo Nunes (MDB) ser derrotado por Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno das eleições na capital paulista.

Cacete no trio Assombro

Sobrou também para o trio assombro da direita – com Nikolas Ferreira (PL-MG), Marco Feliciano (PL-SP) e Magno Malta (PL-ES) que também ficaram em cima do muro com medo de Pablo Marçal.

Uma vergonha

No entanto, a maior decepção do pastor foi mesmo Bolsonaro, que se acovardou e ficou em cima do muro.

— O que ele fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha. Ficou em cima do muro. O eleitorado se dividiu porque Bolsonaro não desmascarou Pablo Marçal!

Tarcísio, a bola da vez

Pra encerrar o mimimi, Malafaia mandou um recado curto e grosso para o líder dos bolsomínions.

Caso o ex-presidente se mantenha inelegível em 2026, seu apoio será para Tarcísio de Freitas (Republicanos).

*

— Eu tinha algumas dúvidas sobre ele, mas caíram todas nestas eleições. […] Ele mostrou que é um cara de caráter, e que não tem medo.

Marketeiro dispensado

O marketeiro Marcelo Vitorino demitido?

A coluna de Lauro Jardim, em O Globo, anda mais bem informada do quem a imprensa baré.

Publicou nesta terça-feira (8) que e nem bem acabou a apuração de votos do primeiro turno e o prefeito David Almeida dispensou seu marqueteiro, Marcelo Vitorino.

Prefeito magoou

Dizem nos bastidores que David não ficou lá muito satisfeito com o resultado das urnas – 32% dos votos contra 25% de Capitão Alberto Neto, o candidato da extrema-direita bolsonarista –, pois alimentava a esperança de matar a parada no 1º turno.

Amaciando Vitorino

A coligação “Avante, Manaus” teve o cuidado de dar uma explicação antes que as más línguas começassem a falar.

Através de uma nota disse que “Vitorino segue contribuindo com a campanha de reeleição do prefeito David Almeida (Avante) neste segundo turno”.

*

“Suas contribuições – prossegue o texto –, são significativas para o atual resultado e certamente somarão ainda mais neste definitivo e importante momento da eleição em Manaus”.

Lulinha paz e amor

Do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao ser perguntado se já tenha sofrido pressão de Lula.

— Eu realmente jamais sofri. Todas as vezes que o presidente me encontrou ou me ligou foi para dizer: ‘Comigo você terá toda a tranquilidade.

Sem interferência

Lula disse mais, segundo Galípolo:

— Eu jamais vou te perguntar antes, eu jamais vou fazer qualquer tipo de interferência, você vai ter toda a liberdade para tomar a decisão de acordo com o seu juízo. Eu vou respeitar isso –”, contou o economista.

De goleada

Galípo teve o nome aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, nesta terça-feira (8/10), pelo elástico placar de 26 votos a zero.

*

O plenário do Senado Federal também aprovou, nesta terça-feira (8/10), a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Foram 66 votos favoráveis e cinco votos contrários.

ÚLTIMA HORA

X ESTÁ DE VOLTA AO BRASIL – Alexandre de Moraes liberou depois que a rede social do bilionário Elon Musk cumpriu as determinações do STF

A rede social X voltou a funcionar no início da noite desta terça-feira (8) no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu liberar a volta da plataforma (antigo Twitter) em todo o território nacional. A decisão do ministro se dá na PET 12.404 e considera que o X Brasil cumpriu todas as determinações da Justiça, como o pagamentos das multas e a indicação de um representante legal no país.

Moraes mandou que a Agência Nacional de telecomunicações (Anatel) adote as providências necessárias para que a efetivação da medida.

*

Em nota, o X disse ter “orgulho de estar de volta ao Brasil”. “Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo este processo. Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos”.

ORGULHO

Nesta eleição, 724 mulheres foram eleitas

O número de mulheres eleitas prefeitas no primeiro turno das eleições deste ano cresceu em comparação com as eleições de 2020. Nesta eleição, 724 mulheres foram eleitas, contra 656 no pleito anterior, segundo dados do TSE. Mesmo diante do aumento, as mulheres representam apenas 15,5% do total de candidatos que se elegeram para as prefeituras. Ao todo, 4.746 homens foram eleitos prefeitos, o que representa 84,5% do total do 1º turno.

Ainda assim, o índice representa um avanço na comparação com as duas últimas eleições. Em 2016 e 2020, 88% dos eleitos no primeiro turno para o Poder Executivo eram homens.

VERGONHA

A campanha de Pablo Marçal (PRTB) à prefeitura de São Paulo sofreu um duro revés após a divulgação de um laudo falso sobre uma suposta internação de Guilherme Boulos (PSOL) por consumo de cocaína. Nos grupos de WhatsApp e nas conversas informais entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o episódio foi apelidado de “Zambellada”. A expressão faz referência à deputada Carla Zambelli (PL-SP), que, na véspera do pleito de 2022, perseguiu o jornalista Luan Araújo, apoiador de Lula, empunhando uma arma em São Paulo. O incidente é amplamente considerado um fator que contribuiu para a derrota de Bolsonaro naquele ano.

OUTRAS PALAVRAS