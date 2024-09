O rio Negro, segundo maior afluente do rio Amazonas, secou 5,32 metros em agosto, na régua de Manaus. O volume perdido é 73% maior que em agosto de 2023, quando o mesmo afluente secou 3,06 metros. A cota preocupa, porque mostra que a vazante está mais intensa em um rio que já está mais seco do que em 2023, quando houve a estiagem recorde na Amazônia.

Conforme a Defesa Civil, o rio Negro media 19,77 metros na manhã de domingo (1), o que significava 3,83 metros a menos do que no mesmo dia de 2023, quando o afluente estava em 23,60 metros. Até a data, o Negro estava a apenas 7,07 metros de bater o recorde da estiagem do ano passado, quando os níveis chegaram a 12,70 metros em 26 de outubro.

O rio Negro nasce na Colômbia, com o nome de Guainía, e se junta ao rio Casiquiare para percorrer cerca de 1,7 mil quilômetros até seu unir ao Solimões e formar o rio Amazonas. No Brasil, ele passa ainda pelos municípios amazonenses São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Manaus e Novo Airão.

Em são Gabriel da Cachoeira, fronteira com a Colômbia, o Negro está a 4,83 metros de alcançar a cota histórica de fevereiro de 1992, quando o nível das águas chegou a 3,30 metros. O volume medido na manhã deste domingo (1) era de 8,13 metros.

De acordo com o mais recente Boletim da Estiagem, divulgado no sábado (31), pelo governo do Amazonas, havia mais de 300 mil pessoas afetadas pela seca dos rios. O governador Wilson Lima colocou todos os 62 municípios em estado de emergência, o que permite às gestões municipal e estadual buscar recursos extras para ações de enfrentamento aos efeitos da estiagem.