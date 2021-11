Avalie o post

Participante encontrou peça de roupa nesta quinta-feira (18)

São Paulo – Rico, participante de A Fazenda 13, enfim encontrou a jaqueta destruída na manhã desta quinta-feira (18). A roupa foi rasgada pela modelo Dayane Mello na última segunda-feira (15), atitude que causou polêmica dentro e fora do reality.

O youtuber ficou sem reação ao encontrar a roupa completamente destruída e comentou “Meu Deus parece que rasgaram de propósito”. No momento em que Rico descobre a jaqueta, valentina o olha demonstrando preocupação.

Ele encontrou o jaqueta, repito: @RicoMelquiades encontrou a jaqueta! 💥🤠 #AFazenda

A participante Dayane Mello rasgou a jaqueta de Rico após alguns desentendimentos com o youtuber. A cena foi flagrada pelas câmeras do reality e preocupou o público. Antes de destruir a peça de roupa, Dayane pegou uma faca de um dos armários da cozinha enquanto os outros participantes estavam distraídos.

A atitude gerou repercussão negativa nas redes sociais pelos internautas que cobraram a expulsão da participante através da hashtag “FACA NÃO É ENTRETENIMENTO”, que ficou como um dos assuntos mais comentados do Twitter no dia do ocorrido.

A participante Aline chegou a criticar Valentina por ter presenciado tudo e amenizado a atitude de Dayane. Aline chorou ao revelar para Sthe o que de fato aconteceu.

Aline conta pra Sthe sobre a tour da jaqueta #AFazenda pic.twitter.com/e2T3LiR82l

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 18, 2021

Após Rico ter finalmente encontrado a peça de roupa, a palavra “Jaqueta” ficou entre os assuntos mais comentados. Entretanto, ao contrário do que o público esperava, o participante não procurou tirar satisfações sobre o acontecido e foi dormir depois de ter encontrado a jaqueta, motivo que gerou piadas nas redes sociais.

Veja a repercussão:

*RICO ACHOU A JAQUETA DPS DE 3 DIAS DE EMOÇÃO*

*Brasil aguardando o entretenimento*

rico: pic.twitter.com/Dif2DL6Fl4

— tata:) (@tuitatuxs) November 18, 2021

RICO ENCONTROU A JAQUETA E VALENTINA MORRENDO DE MEDO 🙆🏽‍♂️🗣️🚨 pic.twitter.com/GpeD850RD7

— Luan Lessa 🔥 (@luanlessaof) November 18, 2021

A imagem que o Brasil todo aguardava. Rico encontrando a jaqueta rasgada #AFazenda pic.twitter.com/7WUzEQJdle

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 18, 2021

Valentina quando viu o Rico achando a jaqueta:#AFazenda pic.twitter.com/DOprKIHTUA

— Tvlizando (@tvlizando) November 18, 2021

a gente achando que o Rico ia fazer um barraco descobrindo a Jaqueta

O rico : pic.twitter.com/99cHBpYF37

— Gio. 🤠 (@GiovanneTeamBR) November 18, 2021

O @RodrigoFaro representando o Brasil esperando o Rico pegar a jaqueta #AFazenda pic.twitter.com/lX64Pxw9HK

— Ⓓ ebochadinha Ⓢ chneider 🩰🔥🌵❤️ (@cheiadenojinhos) November 17, 2021



