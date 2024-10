O Rio Negro desceu 21 centímetros nos últimos quatro dias. Nesta segunda-feira, 28/10, a cota chegou a 12,29 metros, conforme dados do Porto de Manaus.

No dia 9 de outubro deste ano, o Rio Negro registrou a sua maior vazante da história ao chegar aos 12,11 metros. O rio voltou a encher no dia 13 de outubro por 11 dias seguidos. No entanto, assim como ocorreu em outras regiões do estado, voltou a secar.

O fenômeno “repiquete”, que ocorre quando o rio enche e depois volta a secar, foi previsto pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), que atribui essa oscilação à falta de chuvas frequentes no Amazonas. As que ocorrem são abaixo da média, insuficientes para encher novamente os rios de forma ininterrupta.