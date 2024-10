Nas eleições municipais de 2024, partidos do espectro político de direita conquistaram 2.673 prefeituras em todo o país, incluindo 11 das 26 capitais.

Nas eleições municipais de 2024, partidos do espectro político de direita conquistaram 2.673 prefeituras em todo o país, incluindo 11 das 26 capitais, consolidando-se com quase 50% das prefeituras brasileiras. Isso representa um crescimento de 5% em relação ao ano de 2020, quando obtiveram 2.539 prefeituras.

Com isso, a direita continua seu fortalecimento nas disputas locais, atingindo seu melhor resultado desde 2000.

O centro, que elegeu prefeitos em 2.144 cidades, manteve-se praticamente estável em relação ao último pleito, com uma leve queda em comparação às 2.166 prefeituras conquistadas em 2020.

Por outro lado, os partidos de esquerda sofreram um recuo significativo, elegendo 752 prefeitos, 13% a menos do que as 863 prefeituras conquistadas em 2020.

Mesmo com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na presidência, a esquerda não conseguiu expandir seu domínio nas cidades. Suas vitórias foram concentradas principalmente no Nordeste, especialmente no Ceará e na Bahia, onde Lula e o PT têm os índices mais altos de aprovação, segundo dados do PoderData de outubro de 2024.

O cenário eleitoral de 2024 reforça a tendência de alta para partidos de direita e centro, com uma queda contínua para a esquerda. Esse movimento ganhou força desde 2016, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e os desdobramentos da operação Lava Jato.

Embora a esquerda tenha recuado, o PT conseguiu eleger 252 prefeitos, aumentando sua representação em 68 cidades em comparação a 2020. No entanto, o partido ainda está distante de seu auge, em 2012, quando venceu em 635 municípios. Já o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, obteve um crescimento significativo, passando de 351 para 517 prefeituras – um aumento de 47%, o maior número de prefeituras conquistadas na história do partido. O PSD foi o partido com o maior aumento nominal, de 662 para 891 prefeituras, um acréscimo de 229 cidades.

Classificação ideológica dos partidos nas Eleições de 2024:

Partidos de Esquerda : PT, PSB, PDT, PCO, PSOL, PSTU, PCB, PCdoB, UP, Rede e PV.

: PT, PSB, PDT, PCO, PSOL, PSTU, PCB, PCdoB, UP, Rede e PV. Partidos de Direita : PP, PSDB, União Brasil, Republicanos, PSL, PL, Novo, PRTB, Patriota e PRD.

: PP, PSDB, União Brasil, Republicanos, PSL, PL, Novo, PRTB, Patriota e PRD. Partidos de Centro: MDB, PSD, DC, Podemos, Avante, Cidadania, Solidariedade, Agir, PMB e Mobiliza.

