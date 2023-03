Cléber Machado não ficou sequer dez dias sem emprego. Cerca de uma semana depois de ser demitido da TV Globo, o narrador foi anunciado como novo contratado da TV Record.

A princípio, o locutor firmou um acordo pontual com a emissora. Ele será responsável por comandar as transmissões das finais do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa.

O primeiro duelo está marcado para este domingo, 2, enquanto a partida derradeira acontece em 9 de abril, no Allianz Parque.

“A chegada do Cléber para narrar as finais do Paulistão 2023 reforça ainda mais a transmissão de um campeonato que teve resultados superlativos em audiência e repercussão para os amantes do futebol. Com seu talento e originalidade, o espectador/torcedor pode ter certeza de um grande show no melhor estilo que o campeonato merece”, anunciou Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo do Grupo Record.ar seu canal no YouTube: 'Fiquei chateado'