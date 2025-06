Mesmo com um jogador a menos desde os seis minutos de jogo, o Real Madrid derrotou o Pachuca por 3 a 1, neste domingo (22), em Charlotte nos Estados Unidos, e ficou muito perto da classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A equipe espanhola tem quatro pontos após duas rodadas no Grupo H e depende de um empate contra o Red Bull Salzburg, na próxima quinta-feira (26), para confirmar a vaga. O zagueiro Raúl Asencio foi expulso logo no início, após puxar Salomón Rondón quando o atacante sairia cara a cara com o goleiro Courtois.

Apesar da inferioridade numérica, o Real se impôs com eficiência nos contra-ataques e venceu com gols de Jude Bellingham — eleito o melhor jogador em campo —, Arda Güler e Valverde. Montiel descontou para o time mexicano, já no segundo tempo. Com a derrota, o Pachuca, que contou com boa atuação de John Kennedy na etapa final, está eliminado do torneio. O atacante brasileiro, emprestado pelo Fluminense, levou perigo em pelo menos três finalizações.

A partida também foi marcada por uma denúncia de racismo nos minutos finais. Após um desentendimento entre Rüdiger, do Real Madrid, e Cabral, do Monterrey, o zagueiro alemão relatou o caso ao árbitro Ramon Abatti Abel, que sinalizou a ocorrência com o gesto de braços cruzados, conforme orientação da Fifa.

Os jogos finais do Grupo H serão disputados na quinta-feira (26), às 22h (de Brasília). O Real Madrid enfrenta o Salzburg na Filadélfia, e o Pachuca se despede contra o Al-Hilal, em Nashville.

Publicado por Felipe Dantas