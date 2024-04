O Real Madrid segue firme na liderança do Campeonato Espanhol após vencer o Mallorca por 1 a 0 neste sábado, fora de casa, pela 31ª rodada. Mesmo com a ausência inicial de Vinicius Júnior, poupado para o confronto com o Manchester City, pela Liga dos Campeões, o time merengue garantiu os três pontos e manteve sua posição isolada na tabela. Com 24 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, somando 78 pontos, o Real está bem próximo do título nacional. A vantagem sobre o Barcelona, o vice-líder, que derrotou o Cadiz por 1 a 0, é de oito pontos. Enquanto isso, o Mallorca continua na luta contra o rebaixamento, com 31 pontos. O zagueiro Militão e o atacante Rodrygo também iniciaram a partida no banco de reservas. O ex-santista foi o único do trio brasileiro que não sentiu o gostinho de entrar em campo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jogo começou com um primeiro tempo morno, com o Real Madrid controlando a posse de bola, porém sem criar muitas chances claras de gol. O destaque foi uma jogada de Bellingham, que acertou o travessão aos 32 minutos. No segundo tempo, aos 2 minutos, Tchouaméni marcou um belo gol para o Real Madrid, garantindo a vantagem. Vinicius Júnior entrou em campo aos 17 minutos e contribuiu para a equipe crescer, criando oportunidades de ampliar o placar. O Mallorca teve algumas tentativas de gol, mas o goleiro Lenin fez boas defesas. No final, o Real administrou a vantagem e confirmou a vitória. Com o foco agora voltado para a Liga dos Campeões, a equipe merengue se prepara para enfrentar o Manchester City na próxima quarta-feira (17).

*Com informações do Estadão Conteúdo