Ramon Menezes esboçou nesta terça-feira, 21, pela primeira vez a escalação da seleção brasileira que deve ir a campo diante do Marrocos, no Grand Stade de Tânger, no amistoso marcado para o próximo sábado, 25. Entre as principais novidades do técnico interino, destacam-se a as entradas dos jovens Andrey e Vitor Roque, destaques na conquista do título do Sul-Americano Sub-20. Além dos garotos, Emerson Royal foi a novidade na lateral-direita, enquanto Ibañez ganhou uma vaga na zaga. Já entre os titulares com Tite durante a Copa do Mundo 2022, apenas três continuaram com seus postos: o volante Casemiro, o meia Lucas Paquetá e o atacante Antony. Assim, o time enviado a campo foi: Ederson (Weverton); Emerson Royal, Ibañez, Eder Militão e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Antony), Vini Júnior e Vítor Roque. O treinador, porém, ainda terá mais três dias para montar sua equipe ideal contra a quarta colocada do último Mundial. Esse deve ser o único jogo de Ramon à frente da seleção principal, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende fechar logo com um substituto para Tite.

*Com informações do Estadão Conteúdo