O público que acompanha o torneio de Roland Garros presenciou um momento histórico nesta segunda-feira (27): Rafael Nadal, conhecido como o Rei do Saibro, foi derrotado por Alexander Zverev logo na estreia da competição. Após 3 horas e 5 minutos de jogo, Nadal se despediu do torneio com uma derrota por 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3, algo inédito em sua carreira no Grand Slam de Paris. Mesmo com a organização preparando uma festa de despedida para Nadal, o espanhol afirmou que talvez dispute a edição de 2025 do torneio. Após a derrota, ele agradeceu a todos e deixou em aberto a possibilidade de retornar no próximo ano. Com 14 títulos em Roland Garros, Nadal é um dos maiores nomes do tênis mundial e sua presença sempre é marcante no torneio. “Há uma grande chance de não jogar aqui de novo, mas não posso garantir 100%. Eu ainda tenho objetivos pela frente e espero estar de volta nessa quadra para as Olimpíadas”, disse o espanhol.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jogo entre Nadal e Zverev foi marcado pela intensidade e pela luta de ambos os jogadores. Mesmo com o físico como um desafio extra, o tenista da Espanha tentou se manter competitivo, mas não foi páreo para o jogo agressivo e consistente de Zverev. O alemão, quarto do mundo, soube aproveitar as oportunidades e conquistou uma vitória importante em sua carreira. Outros favoritos avançaram no torneio: o italiano Jannik Sinner e o grego Stefanos Tsitsipas, segundo e nono do mundo, respectivamente, venceram seus jogos de estreia de forma convincente.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Thiago Monteiro sofre derrota para chinês nas oitavas e dá adeus ao Masters de Roma



Rafael Nadal é eliminado na 2ª rodada do Masters 1000 de Roma



*Reportagem produzida com auxílio de IA