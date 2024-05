Caracas, capital da Venezuela, lidera o ranking de 2023 das cidades mais perigosas do mundo, elaborado pela plataforma Numbeo.com. Mas o grande destaque é o Brasil, que ocupa a vice-liderança com impressionantes oito cidades entre as 50 mais perigosas.

As cidades brasileiras mais perigosas ficaram nestas posições:

Rio de Janeiro (7º)

Fortaleza (9º)

Salvador (10º)

Recife (13º)

Porto Alegre (23º)

São Paulo (25º)

Campinas (38º)

Belo Horizonte (47º)

Esse número alarmante coloca o Brasil como o segundo país com mais cidades presentes na lista, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 12 representantes a partir do 11º colocado (Memphis, no Tennessee).

A África do Sul também se destaca com cinco cidades no ranking, incluindo três no topo: Pretória (2º), Durban (3º) e Johanesburgo (4º).

Dados

O Numbeo se baseia em um banco de dados global colaborativo, onde usuários do mundo todo relatam suas experiências e fornecem informações sobre diversos aspectos da vida em suas cidades, como preços, qualidade de vida, indicadores de habitação, taxas de criminalidade, saúde e muito mais.