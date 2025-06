Radares são testados pelo Ipem-AM para garantir legalidade e transparência

Visuliazação: 0

Em uma ação para garantir maior precisão e transparência na fiscalização eletrônica da cidade, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) realizou, na madrugada desta quinta-feira, 5/6, a aferição de radares instalados na cidade. O trabalho contou com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para garantir a segurança da aferição.

“A aferição dos radares é um passo fundamental para garantir que a fiscalização eletrônica seja justa, técnica e confiável. Nosso objetivo é promover a segurança viária e, ao mesmo tempo, assegurar à população que os equipamentos estão funcionando corretamente e dentro das normas legais”, afirmou o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores.

O Ipem-AM é o órgão responsável por assegurar que os equipamentos operem conforme as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A ação aconteceu na avenida Coronel Teixeira, uma das vias com maior fluxo de veículos na zona Oeste da capital. Durante o trabalho, técnicos do Ipem-AM utilizaram instrumentos homologados para aferir a precisão dos radares, realizando testes com veículos a velocidades controladas.

A ação faz parte de um cronograma de fiscalização dos dispositivos. A prefeitura reforça que a manutenção e verificação dos radares são medidas preventivas voltadas à transparência e à segurança dos motoristas e pedestres.

O supervisor técnico do Ipem-AM, Davi Alberto, destacou a importância do procedimento. “A verificação metrológica dos medidores de velocidade garante que o instrumento esteja medindo corretamente, para que nem o detentor do instrumento e nem o consumidor sejam lesados. O intuito é que o mesmo esteja entregando velocidades corretas de acordo com a legislação metrológica em vigor. A verificação metrológica é realizada com um cronotacómetro padrão calibrado pelo Inmetro. Nós realizamos várias passagens em cada faixa da pista e verificamos se o mesmo está medindo de acordo com o padrão”, explicou.

O coordenador de desenvolvimento, Nicolas Cardoso Rodrigues, estava nas imediações do local onde era realizado o teste e disse apoiar a instalação dos radares eletrônicos. “Como eu já morei em outras capitais, eu sentia falta da existência de radares de controle de velocidade. Então eu acho que é bom, acho que é algo benéfico para evitar acidentes da cidade. Radar é o sinônimo de segurança do trânsito”, destacou.

A população pode conferir a situação dos radares, bem como os pontos de instalação, por meio do link: https://immu.manaus.am.gov.br/index.php?r=site%2Finforadar.

Novos radares

A partir de 1º de julho, inicia a operação dos novos radares de fiscalização eletrônica instalados em diversos pontos da cidade. O monitoramento visa coibir o excesso de velocidade nas vias e diminuir o número de sinistros de trânsito, principalmente, os com vítimas fatais.

Confira os locais de instalação dos radares

Radares de velocidade – controlador fixo

(mesmo modelo já instalado na avenida do Turismo)

01 – Avenida Santos Dumont/Seripa 7 – Tarumã, sentido Oeste

02 – Avenida Santos Dumont/Seripa 8 – Tarumã, sentido Leste

03 – Avenida Professor Nilton Lins, nº 900, Jardim Via Veneto – Flores, sentido Leste

04 – Avenida Professor Nilton Lins, nº 851 – Flores, sentido Oeste

05 – Avenida Torquato Tapajós, nº 5.555 – Innova – Tarumã, sentido Sul

06 – Avenida Coronel Teixeira – em frente à 12ª Região Militar – Ponta Negra, sentido Sul

07 – Avenida Coronel Teixeira/Supermercado Yroyak – Ponta Negra, sentido complexo turístico

08 – Avenida das Torres/Tenente Roxana Bonessi – Nova Cidade, sentido Sul

09 – Avenida das Torres, nº 352 – Nova Galileia – Nova Cidade, sentido Norte

10 – Avenida Autaz Mirim – oposto ao Atacadão da Grande Circular – Coroado, sentido Sul

11 – Avenida Autaz Mirim/Creche Maria Aparecida Silva Dantas – Zumbi dos Palmares, sentido Norte

12 – Avenida Torquato Tapajós – frente ao Nova Era – Da Paz, sentido Sul

13 – Avenida Torquato Tapajós – frente à Fábrica TPV – Flores, sentido Sul

Lombadas eletrônicas – redutores de velocidade

14 – Avenida Ephigênio Salles, nº 1.835 – condomínio Bosque Imperial – Aleixo, sentido Oeste

15 – Avenida Rodrigo Otávio/Rua das Águias – Vila Buriti, sentido Leste

Radares de avanço de sinal vermelho

16 – Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – Petrópolis, sentido Oeste

17 – Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – São Francisco, sentido Leste

18 – Avenida Paraíba/Avenida André Araújo – Adrianópolis, sentido Norte

19 – Avenida André Araújo (alça)/Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho – Adrianópolis, sentido Leste

20 – Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho/Rua Belo Horizonte – Adrianópolis, sentido Norte