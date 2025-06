Visuliazação: 0

O Botafogo oficializou a contratação de mais um reforço para o seu sistema defensivo. O zagueiro Kaio Pantaleão, de 29 anos, acertou as bases salariais com a diretoria e assinou contrato até junho de 2028. O jogador, que vai usar a camisa 31, defendia o Krasnodar, da Rússia, e faturou o título do Campeonato Nacional na última temporada. Ele já está no Brasil, visitou as dependências do novo clube e foi apresentado aos companheiros. Assim, o técnico Renato Paiva ganha um importante nome visando a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que tem início no dia 14 de junho, e vai ser realizado nos Estados Unidos. Revelado pela Ferroviária, o jogador também defendeu o Athletico-PR.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No clube russo desde 2019, Pantaleão realizou um total de 124 partidas pelo Krasnodar e balançou as redes em quatro oportunidades. Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do clube carioca, confirmou a vinda do atleta em entrevista ao site russo Sport24. “Kaio está se juntando ao nosso clube. Será uma transferência em definitivo”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias