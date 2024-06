Laéllyo Mesquita é um nome que tem dado muito o que falar nas páginas de fofocas e sites de celebridades nos últimos dias. Nesta quinta-feira (20), voltou a ser destaque nas redes sociais após expor mais detalhes de sua relação com o ex-Fazenda Lucas Souza. Durante a participação de Lucas no reality show, o nome de Laéllyo foi citado e comentado pela mídia.

Em abril deste ano, Lucas Souza revelou sua bissexualidade. No início de junho, um vídeo de Lucas com Laéllyo Mesquita foi vazado na web, expondo a relação amorosa entre os dois. Desde então, o nome de Laéllyo tem sido amplamente discutido.

Nesta sexta-feira (20), Laéllyo acusou Lucas Souza de agressão durante a relação deles. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, Laéllyo contou: “A agressão foi no show de Mari Fernandez, feita pelo amigo do Lucas, por culpa dele [Lucas Souza] que fingiu que eu era um cara que estava sufocando ele como fã.”

Mas quem é Laéllyo Mesquita?

Seguido por mais de 1,5 milhão de pessoas no Instagram, Laéllyo se descreve como Designer de Moda e apresentador. Natural do Piauí, ele começou em 2011 com a produção de camisetas e se tornou conhecido no mundo dos famosos. Em 2017, venceu a obesidade ao se submeter a uma cirurgia bariátrica, perdendo mais de 70 kg e hoje exibe um corpo sarado de academia em suas redes sociais.

