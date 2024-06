Álvaro Pacheco não é mais treinador do Vasco. O português de 52 anos foi demitido nesta quinta-feira (20), dia seguinte à derrota por 2 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela décima rodada do Brasileirão. O técnico foi informado sobre sua demissão pelo presidente Pedrinho, logo após a chegada da delegação ao Rio de Janeiro. Rafael Paiva, do time sub-20, assume como interino do profissional.

Com o treinador, saem mais quatro integrantes de sua comissão técnica: os auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e o responsável pela área de performance Ricardo Pereira.

Álvaro Pacheco e seus auxiliares não foram os únicos que tiveram a saída do Vasco decretada nesta quinta-feira (20). O diretor de futebol Pedro Martins deixará o clube “em comum acordo entre as partes”, segundo nota publicada pela diretoria vascaína. Antes disso, ele fará uma transição para seu sucessor, que ainda não foi anunciado.

Álvaro Pacheco, de 52 anos, acertou com o Vasco um dia antes da decisão judicial que tirou a 777 do controle da SAF vascaína e entregou o comando ao clube. A negociação com o técnico foi conduzida por Pedro Martins, que sai do Vasco com ele, e por Lúcio Barbosa, que deixou o cargo de CEO.

O treinador chegou ao Rio para assumir o Vasco no dia 19 de maio. Sua entrevista de apresentação ocorreu no dia 31, e a estreia foi no dia 2 de junho, quando a equipe sofreu a maior goleada para o Flamengo na história: 6 a 1, no Maracanã. No jogo seguinte, 11 dias depois, nova derrota, dessa vez por 2 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque.

Na terceira partida do português, o Vasco empatou sem gols com o Cruzeiro em São Januário. O último ato de Álvaro no clube foi na derrota por 2 a 0 para o Juventude no Alfredo Jaconi, na quarta-feira (19).

