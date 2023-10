Um avião de pequeno porte explodiu ao cair próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, na manhã deste domingo (29). O Governo do Acre informou que as doze pessoas a bordo morreram.

Conforme o G1, na aeronave estavam 6 homens, 3 mulheres e 1 criança de um ano e sete meses, além do piloto e copiloto

A aeronave decolou de Rio Branco e ia para Envira, no Amazonas, mas caiu por volta das 6h30 no horário local (8h30 em Brasília).

Segundo a capitã do Corpo de Bombeiros Francisca Fragoso, a aeronave caiu em um local de difícil acesso, o que dificulta o resgate.

"Como não há possibilidade de alcançar por viatura, o controle do incêndio fica um pouco mais delicado, em razão de utilizar apenas extintores. [A queda] foi no sentido que vai para a BR-364. O avião tem autonomia para 9 passageiros e dois pilotos, comandante e copiloto. A última informação, é que havia dois pilotos e nove passageiros, mas ainda não há certeza", informou a capitã.

De acordo com o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da Silva Santos, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi acionado.