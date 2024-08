Um monomotor caiu por volta das 14h, deste sábado (2), em uma fazenda, às margens da rodovia Senador Teotônio Vilela, na altura do km 5, em Birigui, no interior de São Paulo. Na queda, a aeronave pegou fogo e ficou destruída. As chamas se espalharam em uma área de pasto e matou três pessoas. Os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

A aeronave modelo 95-A55 da Beech Aircraft, foi fabricada em 1961, e está registrada em nome de uma empresa de equipamentos fotovoltaicos. Tem capacidade para cinco passageiros e o piloto. A documentação estava em dia e consta no Registro Aeronáutico Brasileiro que o avião foi comprado em 2 de fevereiro deste ano e não tem permissão para táxi aéreo.

A Força Aérea Brasileira afirmou que investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), localizados em São Paulo, foram acionados para realizar a investigação.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) confirmou que havia apenas três pessoas na aeronave e que a perícia foi acionada. O registro da ocorrência ainda está em andamento. As vítimas do acidente não haviam sido identificadas.

