A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu, na madrugada de domingo (04/08), oito homens, de idades entre 21 e 33 anos, e apreendeu um adolescente, de 17, por envolvimento em furto qualificado a uma loja de eletroeletrônicos, localizada na rua Guilherme Moreira, bairro Centro, zona sul de Manaus.

A equipe policial recebeu denúncia, via rede rádio, por volta de 1h da madrugada, informando que um grupo utilizava um caminhão baú de cor branco, placas JWT 9318, durante furto a uma loja de produtos eletroeletrônicos. Ao chegaram no local, os PMs da 24ª Cicom visualizaram o veículo estacionado próximo ao cruzamento das avenidas Floriano Peixoto e José Paranaguá.

Durante abordagem ao condutor do caminhão, o homem apresentou nervosismo e sinalizou à equipe policial que estava sendo obrigado a dirigir o veículo. Os PMs informaram a presença da equipe policial e solicitaram que os ocupantes que estavam no caminhão-baú desembarcassem.

Em seguida, foi possível ouvir ruídos altos vindo do interior do veículo. Local onde foram encontrados os outros integrantes do bando, que foram presos em flagrante e encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com os 98 itens furtados da loja. O material está avaliado em quase R$ 125 mil.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.