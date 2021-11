Avalie o post

Meditação, automassagem, banho de sol e exercícios podem transformar a sua jornada

São Paulo – Enfrentar a jornada de trabalho e outros compromissos diários não é fácil, por isso é essencial se preparar logo cedo para encarar o dia com mais disposição, vitalidade e energia de sobra.

Não existe uma fórmula especial para alcançar esse objetivo, mas você está mais perto de atingi-lo se adotar 5 hábitos matinais que podem melhorar a sua qualidade de vida, aprimorar a saúde física e mental e elevar a sua produtividade.

Comece o dia mais cedo

Convenhamos, dormir até tarde é tentador, mas é bom evitar. Procure ir para a cama mais cedo, comece a levantar antes do seu horário habitual, desenvolva esse costume e mantenha a prática com frequência. De acordo com um estudo realizado por cientistas de renomadas universidades dos Estados Unidos, acordar uma hora antes do usual pode reduzir o risco de depressão em 23%.

Atividades metabólicas essenciais para o corpo, como o controle da glicemia e da pressão arterial, também podem ser favorecidas, assim como o funcionamento do sistema imunológico e o controle do estresse.

Fuja do sedentarismo

A prática de exercícios pode garantir resultados ainda melhores se incorporada ao ritual matinal, pois a atividade física libera endorfina, hormônio que proporciona bem-estar e relaxamento. A sensação pode persistir ao longo do dia, mantendo a pessoa mais calma e focada.

Busque o autoconhecimento

Já pensou em meditar logo após acordar? Não perca tempo e aproveite as primeiras horas do dia para exercitar o corpo e a mente com o auxílio dessa técnica que pode reduzir a ansiedade e o estresse psicológico, contribuir para o equilíbrio emocional, regular a ansiedade e a insônia, entre outros benefícios. Existem vários tipos de meditação, descubra a que melhor combina com você e inicie o treinamento da sua concentração. Com uma simples busca na internet você pode ter acesso a aplicativos que oferecem guias gratuitos que podem melhorar a experiência meditativa.

Bom dia, sol!

Passar um tempo exposto aos raios solares cedinho vai estimular o seu corpo a produzir a vitamina D, que melhora o sistema imunológico, atua na fixação do cálcio nos ossos e reduz a inflamação do organismo. Segundo recomendação do Ministério da Saúde, o banho de sol (sem protetor solar) deve durar de 15 a 20 minutos, acontecer pelo menos três vezes por semana e de preferência até as 10h da manhã.

Controle do estresse

A automassagem é uma forma econômica de cuidado pessoal que ajuda a controlar o estresse e a reduzir as tensões corporais. É uma oportunidade para equilibrar corpo, mente e emocional logo nas primeiras horas do dia. Você pode fazer massagem em si mesmo em várias partes do corpo, como a testa, pescoço, ombros, pés e pernas

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

