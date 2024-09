A segunda noite do maior festival de artes integradas da região Norte do país, o “Manaus Passo a Paço 2024”, nesta sexta-feira, 6/9, no centro histórico, foi marcada pela tranquilidade e segurança, sem registro de ocorrência grave, para um público em torno de 105 mil pessoas circulando entre os 15 palcos. Para este sábado, 7/9, terceira e última noite de programação, a expectativa é de reunir cerca de 200 mil pessoas.

Aproximadamente 180 câmeras de alta performance, do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), estão espalhadas no perímetro do evento, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para garantir a segurança dos visitantes. O colegiado da Prefeitura de Manaus, coordenado pelo CCC e integrado por diversos órgãos municipais e estaduais, atua durante toda a realização do festival.

A Guarda Municipal de Manaus, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), montou uma força-tarefa de 150 guardas, 170 alunos do curso de formação em estágio supervisionado, 15 viaturas, 20 motos e quatro quadriciclos no Centro Histórico de Manaus. Além da estrutura municipal, a operação de segurança do evento contou com a integração de órgãos estaduais e do efetivo das polícias Civil e Militar do Amazonas.

Saúde

Na segunda noite do festival, os agentes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizaram 15 atendimentos sem ocorrências graves. A maioria foi relacionada, principalmente, ao calor, registrando uma redução significativa da prestação de assistência em comparação a primeira noite de evento, que encerrou com cem atendimentos.

Além do Posto de Atendimento Médico, a Semsa conta com o suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que está com três ambulâncias, sendo uma de suporte avançado, duas motolâncias e uma ambulancha para atender as ocorrências. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e servidores administrativos, totalizando 60 servidores a cada noite de festival.

Limpeza

Durante os três dias de eventos, mais de cem servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), atuam com um esquema especial de limpeza, divididos em diversas áreas do centro histórico, proporcionando a manutenção e conservação das vias e espaços no entorno de todo circuito do festival “Manaus Passo a Paço 2024”. A execução dos serviços conta com dez caminhões coletores, duas máquinas varredeiras, dois carros-pipas para lavagem das ruas e balsas ancoradas próximo ao mirante Lúcia Almeida.

Hidratação

Para garantir maior conforto, em meio à programação intensa e às altas temperaturas, a Prefeitura de Manaus informa que a organização do evento destina, neste sábado, 20 bebedouros, com duas bicas cada, disponibilizando 40 pontos de hidratação com água gratuita ao longo do evento, além das ilhas de hidratação com a distribuição de garrafas de água.

O público pode comparecer ao “Manaus Passo a Paço 2024” portando sua própria garrafa (material de plástico) para reabastecê-la nos bebedouros espalhados por todo o percurso.

Passinho Kids

Neste sábado, terceira e última noite do “Manaus Passo a Paço 2024”, o espaço “Passinho Kids” receberá a atração nacional da dupla de palhaços mais amada e animada do Brasil, o Patati Patatá. Eles se apresentarão às 19h15, no palco do Passinho. Para este palco não houve troca de pulseiras, sendo uma área com acesso liberado e, logicamente, a preferência será para as crianças e seus pais.

A Prefeitura de Manaus alerta que, de acordo com a portaria nº 003/2023-GJ/JIJI do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), o acesso de crianças menores de 12 anos só será permitido se estiverem acompanhadas dos pais ou responsáveis, até às 21h (horário permitido com base na portaria). É proibida a entrada de crianças de até 12 anos nos palcos Malcher e Alfândega.

Adolescentes de 12 anos completos aos 15 anos poderão prestigiar os palcos Malcher e Alfândega, com documentação e acompanhados pelos pais ou responsáveis, mas é necessário ter a pulseira de acesso.

O Conselho Tutelar se faz presente nos três dias de programação para fiscalizar e proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Na segunda noite do evento, não houve registro de ocorrências.