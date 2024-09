Conectar o Amazonas e Manaus ao restante do país, ajudar no desenvolvimento econômico, turístico e social são apenas alguns dos fatores que fazem com que a rodovia federal BR-319 seja tão importante. Foi o que destacou o prefeito de Manaus e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), durante entrevista ao programa Flow News, do jornalista Rafael Colombo, na tarde desta sexta-feira (06/09). A sabatina foi realizada ao vivo, pela internet.

“Eu sou totalmente a favor do asfaltamento da BR-319. É um absurdo nós sermos o Estado que mais preserva, cerca de 96% de toda a nossa cobertura vegetal preservada. Às vezes eu fico pensando que nós estamos sendo punidos por preservar”, avaliou o prefeito.

O gestor destacou que o governo federal deveria levar como exemplo, o que acontece na Rodovia BR-174, que liga os Estados do Amazonas, Roraima ao país da Venezuela. Segundo David Almeida, a fiscalização na BR-174 funciona, e por isso a população aprendeu a preservar o meio ambiente, criando oportunidade para que a cobertura florestal seja mantida, e ainda assim, a população tenha oportunidade de acesso a outros Estados.

“O desmatamento, as queimadas que estão acontecendo, elas seriam bem menores se nós tivéssemos a estrada [BR-319] totalmente transitável, e com a fiscalização funcionando através dos órgãos federais e estaduais da mesma forma que acontece na BR-174, que liga Manaus à Boa Vista. Lá é inexistente as queimadas, o desmatamento, porque nós aprendemos a preservar através de leis que funcionam”, destacou o prefeito.

Sul do Amazonas

David deu como exemplo ainda, o Sul do Amazonas, onde há grandes registros de queimadas e desmatamento. Segundo ele, muitas vezes resultado da falta de oportunidades, o que leva à busca de outras formas de subsistência, e por isso há tantas registros de crimes ambientais.

“De Manaus à Boa Vista não existe desmatamento porque a estrada é asfaltada. No Sul do Amazonas acontecem as queimadas exatamente por causa do isolamento. Se você está isolado, a população vai procurar uma forma de subsistência”, afirmou David Almeida.

Mudanças Climáticas

O candidato à reeleição ainda falou sobre as mudanças climáticas e como a falta de pavimentação da BR-319 pode prejudicar o desenvolvimento.

“De Manaus para Porto Velho, nós precisamos de asfaltamento, até para mantermos a atividade econômica na nossa cidade, que agora está ameaçada com a segunda maior seca dos últimos anos. Então a BR-319 é de fundamental importância para a sobrevivência do Amazonas e da cidade de Manaus, como o polo industrial que nós temos aqui. Para asfaltar a BR-319 nós não precisamos derrubar uma só árvore, então acredito que além de melhorar a questão social da nossa população, também beneficiará, e muito, nosso desenvolvimento econômico”, finalizou o prefeito.