Os oito deputados federais, que representam o Amazonas na Câmara do Deputados, gastaram juntos o valor de R$ 213.661,88 da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) apenas no mês de setembro. Publicidade para divulgação da atividade parlamentar representa 43,16% dos gastos, totalizando o valor de R$ 92.216,00 gastos do ‘Cotão’, de acordo com levantamento realizado pelo Dia a Dia Notícia. Os parlamentares que mais obtiveram gastos em setembro foram Átila Lins (PP), Silas Câmara (Republicanos) e Zé Ricardo (PT).

Com gastos que totalizam R$ 43.289,45, Átila Lins foi o deputado federal que mais utilizou o ‘Cotão no mês de setembro. Entre as despesas do parlamentar estão R$ 35.000,00 em fretamento de aeronaves para viagens entre Manaus e os municípios de Tefé, Novo Aripuanã e Borba por meio da empresa Cleiton Táxi Aéreo. Foram gastos também R$ 6.467,13 com serviços postais e R$ 1.822,32 com telefonia.

Silas Câmara foi o segundo deputado federal do Amazonas que mais obteve gastos referente à Ceap. Foram R$ 23.650,00 utilizados para fretamento de aeronaves para transporte entre os trechos Nhamunda/Urucara/Uatumã/Maués/Itapiranga/Silves/Urucurituba/Itacoatiara e Manaus também por meio da empresa Cleiton Táxi Aéreo. Também foram gastos R$ 17.806,oo em publicidade para divulgação da atividade parlamentar.

Já o deputado Zé Ricardo foi o terceiro que obteve os maiores gastos de setembro. No total, o parlamentar utilizou R$ 37.667,11, sendo R$ 15.050,00 para publicidade e divulgação da atividade parlamentar, R$ 8.825,85 para manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, R$ 5.878,83 em combustível, R$ 5.400 para locação de veículos, R$ 1.487 em telefonia, R$ 650 em hospedagem, R$ 280 em passagem fluvial para o trecho Manacapuru/Caapiranga/Manacapuru e R$ 95,43 gastos com serviços de táxi.

Menores gastos

Os parlamentares que apresentaram os menores gastos referente ao mês de setembro foram Delegado Pablo (PSL) e Capitão Alberto Neto (Republicanos). Onde Delegado Pablo utilizou R$ 9.726,93, sendo R$ 7.700 gastos com publicidade, R$ 1.467,91 com combustível, R$ 535,05 com serviços postais e R$ 23,97 com serviços postais.

Já Capitão Alberto Neto utilizou R$16.186,42, onde gastou R$ 9.660 com publicidade, R$ 3.232,40 para manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, R$ 1.937,11 em combustível, R$ 1.218,61 com telefonia e R$ 138,30 com serviços postais.